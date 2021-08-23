疫情變化 左右行情走勢

全球疫情發展充滿不確定性，讓預測現貨油價與期貨市場價差變得更加困難。(歐新社資料照片)

國際原油市場目前呈現現貨價格下跌但出現逆價差的情況，專家分析，由於這個現象很矛盾且相當罕見，代表很快就會自行化解。至於未來幾個月油價 走勢，全看新冠疫情 發展而定。

路透石油 專欄作家坎普（John Kemp）指出，通常現貨價格下跌是因產量大於消耗，也就是預期市場供給將趨寬鬆。而逆價差是現貨價高於期貨價，理由卻是市場供不應求。但情況罕見代表並不穩，因此會相對快速地自我解決牴觸情況。

坎普認為，以目前全球經濟活動受新冠疫情威脅的情況來看，疫情發展或許不會如想像般糟糕，最後是石油消耗增加，價格反彈並維持逆價差。另一種可能則是疫情惡化，原油庫存急增，現貨價格下跌，且期貨市場轉向正價差。這代表油價將跌得更深更久。

由於疫情發展充滿不確定性，前述情況都可能發生，這讓預測現貨油價與期貨市場價差變更加困難。

坎普指出，目前有兩個比較主要的變數，將決定這段時間的價格回檔是小而短暫，或是大而持久。

一是石油輸出國家組織與夥伴國與美國頁岩油生產商是否因油價跌而減產，另外就是新冠疫情對民眾出遊的衝擊，會比目前所擔心的更嚴重，還是影響較輕微。第一個因素多會是內部生成、反射性的回應，只要價格跌就會減產，以穩住市場。但新冠疫情這個外部因素才是具決定性的。疫情衝擊經濟和旅行的程度，恐才是左右油價主力。