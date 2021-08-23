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油價周跌8% 九個月來最慘

編譯洪啟原／綜合報導
國際油價跌至5月以來最低。（路透資料照片）
國際油價跌至5月以來最低。（路透資料照片）

國際油價8月20日連續第七日收黑，跌至5月以來最低點，且周線寫下九個多月來最大跌幅，反映投資人急忙逃離原油市場，主要因預期Delta變種病毒疫情蔓延，將導致全球燃料需求減弱。

布蘭特原油期貨20日跌1.9%，每桶收報65.18美元，為5月以來最低，周線跌近8%；西德州原油期貨周五跌2.14%，收62.14美元，也是三個月來低點，周線跌近9%。

為因應持續升高的Delta病毒確診率，各國重新祭出包括旅遊管制等措施，阻止疫情蔓延。

中國日近來在港口實施更嚴格的消毒方式，導致港口堵塞；澳洲等國推出更嚴苛的旅遊管制；全球飛機燃料需求持續趨緩，有別於今夏多數時間需求持續改善的情況。

紐約資本公司Again合夥人基爾道夫說：「由於這類不確定性環伺，油價難以找到支撐。」

全球最大石油買家中國，對疫情採取零容忍政策和推出新的防疫措施，從而對全球貨攬業務和供應鏈產生影響。

美中也對空運載貨量實施管制。基爾道夫說：「他們正對小規模的疫情採取嚴格的措施，這對燃料需求概況構成直接威脅。」

Delta變種病毒疫情，迫使愈來愈多家的美國企業延後員工重返辦公室的計畫，例如蘋果公司（Apple）日前已請員工延至2022年初再進公司上班。

另外，美元上周一度勁升至九個半月來高點，因跡象顯示美國聯準會（Fed）考慮在今年稍後縮減刺激措施。

國際油價下跌又加上美元勁升，意味著外國投資人須花更多錢買進石油。

疫情 油價 石油

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