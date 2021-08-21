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三重利空夾擊 亞洲股市多數收低

財經新聞組／綜合報導
亞洲股市收盤大多應聲下跌。(路透)
亞洲股市收盤大多應聲下跌。(路透)

投資人擔憂Delta變異病毒株擴散、美國聯邦準備理事會（Fed）計畫減碼寬鬆措施，加上中國當局持續監管整頓產業，可能阻礙全球經濟復甦速度，亞洲股市今天收盤大多應聲下跌。

中央社引述法新社報導，儘管各國持續推動新冠疫苗施打，且各地生活看似逐漸恢復正常；但Delta等變異病毒株不斷出現和流行，導致一些國家感染率上升並再度實施限制措施，迫使專家重新思考經濟展望評估。

另一方面，聯準會公布的7月政策會議紀錄顯示，美國央行很可能在今年底開始逐漸縮減超寬鬆的貨幣政策。由於這類措施是股市長久多頭的動力來源，消息傳出後增添市場悲觀氣氛。

不過，澳洲國民銀行（National Australia Bank）策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）告訴法新社，聯準會會議紀錄或許充其量只是壓垮駱駝的最後一根稻草。他們認為，市場氣氛改變的主要原因，是投資人對全球經濟成長前景的疑慮加深。

卡崔爾進一步指出，中國近期經濟數據比預期疲軟，加上Delta感染人數增加、迫使全球多處再度封鎖或限制行動，這些因素已醞釀一段時間；而中國大力推動收緊監管和信貸，也對股市無益。

香港股市今天收盤下挫1.8%，歸咎於北京持續收緊對中國經濟的控制，不斷打擊市場信心，也重傷阿里巴巴和騰訊等權值股的價格。

東京股市收跌1.0%，上海股市收低1.1%，雪梨、首爾、台北、馬尼拉、威靈頓和孟買股市也全數收黑。但新加坡、曼谷、吉隆坡和雅加達股市則收高。

中國 美國 投資

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