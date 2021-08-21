我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

日本物價疲軟 CPI連12跌

編譯易起宇／綜合報導

日本7月消費者物價指數（CPI）連跌12個月，再度改寫十年來最長跌勢，顯示疫情期間物價疲軟的狀況比先前報告的還要嚴重。

總務省20日表示，剔除生鮮食品的核心CPI較去年同期下跌0.2%，跌幅小於市場預測的0.4%，也低於前月的0.5%；進一步剔除能源價格的核心-核心CPI則下滑0.6%，跌幅小於前月的0.9%。這是總務省本月稍早調整消費者物價計算方式以來發布的首份報告，儘管稍優於市場預期，卻顯示出日本物價仍在延續跌勢，這是2011年6月連跌28個月至今最長跌勢。

雖然在總務省調整計算標準前，日本物價就已疲軟不堪，但以新方式計算出的7月數據卻更凸顯出，日本央行面對的是深陷通縮泥淖，與歐美等其他央行和竄高的通膨搏鬥形成強烈對比。

彭博報導認為，這份數據不太可能改變日本央行的政策路線，因為儘管其他央行都在朝向「退場」日銀卻已被迫為可預見的未來持續寬鬆政策；央行預期通膨率在2024年前都不會達到目標的2%。

不過，物價計算方式的調整使6月核心CPI下修0.7個百分點，影響程度比原先預期的大一倍，已讓經濟學家調降對日本通膨的長期預期。日本全年度的物價目前預期將會下滑，而非上漲。

日本 央行 疫情

上一則

三星擬採用國產半導體材料

下一則

亞馬遜傳開設大型零售店

延伸閱讀

中國駐日官員推特傳圖諷美國 日網友提天安門

中國駐日官員推特傳圖諷美國 日網友提天安門
新垣結衣日澳混血小師妹 才12歲顏值就逆天

新垣結衣日澳混血小師妹 才12歲顏值就逆天
與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

晶片短缺 豐田福斯被迫減產

晶片短缺 豐田福斯被迫減產

熱門新聞

6月9日時，密德湖（Lake Mead）水位就已經明顯比平常下降很多，後來情況一直惡化。 （路透）

美最大的水庫鬧旱 供水拉警報 台積電設廠受注目

2021-08-17 20:51
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

通膨若非過渡性 問題大了

2021-08-15 02:02
「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下投資公司上季拋售騰訊、百度等持股。（美聯社）

「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜

2021-08-14 17:15
不斷增強的電力需求、基礎設施不足的痛苦，加上全球天然氣價格飆升，導致世界上最不受歡迎的商品燃煤價格在今年大漲106%。路透

這個世界上最不受歡迎的商品 今年以來為何飆漲逾倍

2021-08-19 19:41
對許多美國人來說，疫苗接種是個敏感且泛政治化的議題，問人是否接種疫苗可能很尷尬。圖為康乃狄克州哈特福德市居民日前在醫院接種疫苗。(Getty Images)

問同事是否打疫苗 5招免尷尬

2021-08-16 09:19
價值股和公債殖利率同步上揚，所謂「再通膨」交易大有捲土重來之勢。路透

美股連4天創新高 「再通膨」交易可能再出頭 看好經濟走強

2021-08-14 16:51

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬