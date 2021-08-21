日本物價疲軟 CPI連12跌

日本 7月消費者物價指數（CPI）連跌12個月，再度改寫十年來最長跌勢，顯示疫情 期間物價疲軟的狀況比先前報告的還要嚴重。

總務省20日表示，剔除生鮮食品的核心CPI較去年同期下跌0.2%，跌幅小於市場預測的0.4%，也低於前月的0.5%；進一步剔除能源價格的核心-核心CPI則下滑0.6%，跌幅小於前月的0.9%。這是總務省本月稍早調整消費者物價計算方式以來發布的首份報告，儘管稍優於市場預期，卻顯示出日本物價仍在延續跌勢，這是2011年6月連跌28個月至今最長跌勢。

雖然在總務省調整計算標準前，日本物價就已疲軟不堪，但以新方式計算出的7月數據卻更凸顯出，日本央行 面對的是深陷通縮泥淖，與歐美等其他央行和竄高的通膨搏鬥形成強烈對比。

彭博報導認為，這份數據不太可能改變日本央行的政策路線，因為儘管其他央行都在朝向「退場」日銀卻已被迫為可預見的未來持續寬鬆政策；央行預期通膨率在2024年前都不會達到目標的2%。

不過，物價計算方式的調整使6月核心CPI下修0.7個百分點，影響程度比原先預期的大一倍，已讓經濟學家調降對日本通膨的長期預期。日本全年度的物價目前預期將會下滑，而非上漲。