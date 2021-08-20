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胡潤世界500強企業出爐 台積電擠進前十 冠軍是它

記者林則宏／即時報導
台積電躋身大陸「胡潤世界500強」榜單全球第十大企業之列。聯合報系資料照片
台積電躋身大陸「胡潤世界500強」榜單全球第十大企業之列。聯合報系資料照片

中國胡潤研究院20日發布「胡潤世界500強」榜單，蘋果公司以市值人民幣15.8兆元（約2.4兆美元）蟬聯榜首。受惠於全球晶片短缺，推動股價大漲，台積電排名因此較去年上升一名，位居這份榜單的全球第十大企業之列。

這是胡潤研究院連續第二年發布「胡潤世界500強」榜單，今年排名前十名企業依序為：蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、臉書、騰訊、波克夏（Berkshire Hathaway）、特斯拉、阿里巴巴、台積電。

進入今年「胡潤世界500強」的台灣企業除台積電，還有鴻海（284名）、聯發科（319名）兩家。

胡潤研究院表示，在全球晶片短缺之下，半導體行業總價值上漲21%，行業龍頭台積電市值也因此增長27%，達到將近人民幣3.7兆元，世界排名上升一位至第十名。今年全球前一百大企業中，名就有七家來自半導體行業。

胡潤研究院稱，這份榜單上市公司的市值是按2021年7月15日的收盤價計算，非上市公司則參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行估算。

「胡潤世界500強」上榜門檻較去年提升15%，達到366億美元，相當於人民幣2,368億元。上榜企業總價值增長17%，至58兆美元，相當於人民幣375兆元，平均市值約人民幣7,500億元。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，從這份榜單可以看出美國的經濟實力。今年新上榜企業，40%來自美國，總榜單更有近半數來自美國，上榜美國企業的總價值增長人民幣32兆元，達到人民幣228兆元，占「胡潤世界500強」總價值約60%。

今年「胡潤世界500強」榜單，進榜的美國企業家數增加1家，以243家位居第一；中國（胡潤研究院將台灣、香港企業都納入其中）減少4家，以47家排名第二；其次依序為日本30家，英國24家，德國20家。

金融服務仍是上榜企業數量最多的行業，雖減少3家，仍有94家，市值最高的是Visa，達到人民幣3.4兆元。其次是醫療健康，增加4家，至58家。之後依序為：能源、軟體與服務以及零售業。這五大行業就占榜單企業家數的一半。

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