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亞洲機組人員 疫苗接種率高

編譯易起宇／綜合報導

在等待邊境管制措施鬆綁之際，亞洲航空公司展現出高疫苗接種率。

新加坡航空、馬來西亞航空等公司強制員工打疫苗，菲律賓的航空公司員工自願接種率超高。

路透報導，亞太地區國際旅客仍比疫情前劇減約95%，對Delta變種病毒的擔憂，也讓部分地區實施更嚴格的隔離規定或航班限制。許多還在放無薪假的機組員只能期盼疫情趕快趨緩，並先打好疫苗，準備解封後的復工。

反觀美國，聯合航空（UA）本月才成為美國第一家要求所有國內員工接種疫苗的航空公司。

報導指出，新航、馬航、澳洲航空和香港國泰航空等公司，都已要求機組員必須接種疫苗，否則將失去工作。

新航表示，99%的執勤機組員和所有前線地勤人員，都會趕在9月1日前接種完疫苗；馬航則表示，在7月頒布的政策下，所有執勤機組員和95%的馬來西亞員工，都已完成接種。澳航18日宣布要求所有員工接種疫苗，國泰則命令機組員8月底前需完成接種。

至於在菲律賓等未強迫施打疫苗的國家，航空公司機組員自願打疫苗的比率也很高。

菲律賓航空90%的機組員已接種疫苗，廉航宿霧太平洋航空則有92%員工已接種，包括97%的機師，菲律賓亞洲航空也有92%員工已接種過疫苗，包括97%的機組員。

而在台灣，華航表示，所有機組員都已至少完成接種第一劑疫苗，長榮則說，逾90%機組員已接種兩劑疫苗。華航和長榮都並未特別指明是否強迫員工打疫苗。

疫苗 美國 疫情

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