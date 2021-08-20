網路券商羅賓漢 Q2營收增仍虧

受惠於加密貨幣的交易熱潮，網路券商羅賓漢 （Robinhood）上季營收 增加一倍有餘，至5.65億美元，但仍較去年同期由盈轉虧，且羅賓漢也警告投資人，本季可能不會延續上季營收表現，股價19日早盤應聲重挫逾9%。

羅賓漢在美股18日盤後公布上市以來的首次財報，第2季營收激增至5.65億美元，但卻虧損5.02億美元、或每股虧損2.16美元，遠不如去年同期的獲利5,760萬美元、或每股盈餘9美分，主要是羅賓漢所發行的可轉債和認股權證的公允價值變動，導致出現一些會計問題。

比較特別的是，羅賓漢第2季加密幣交易營收為2.33億美元，比去年同期暴增4,560%，使加密幣占整體營收的比率達到41%，不僅高於第1季的17%，也遠高於去年初的3%，反映今年投資人對虛擬貨幣 的興趣大增，上季超過60%的羅賓漢帳戶買賣加密幣，其中又以狗狗幣為最大宗，在上季加密幣交易營收的占比為62%。

然而，加密幣向來以價格波動劇烈著稱，自價格攀峰後就持續震盪，恐怕會阻礙羅賓漢未來的營收成長。接下來時序也步入交投不太熱絡的夏末秋初。因此羅賓漢聲明指出，第3季「料將遇上季節性的不利因素，致使整個產業的交易活動減少，營收會隨之下滑，新用戶也大幅減少」。

鑒於加密幣對事業的重要性大幅提升，羅賓漢如今正致力於在應用程式（App）提供加密錢包的服務，讓用戶收發虛擬貨幣時，不必先轉換成美元。羅賓漢也正在評估，在App增加社群媒體的功能是否合宜。