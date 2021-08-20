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燃煤價格 今年來飆漲逾倍

編譯林聰毅／綜合報導
電力需求的增加，導致燃煤價格大漲。(路透資料照片)
電力需求的增加，導致燃煤價格大漲。(路透資料照片)

不斷增強的電力需求、基礎設施不足的痛苦，加上全球天然氣價格飆升，導致燃煤價格大漲。顯然儘管決策官員和企業界領袖一再宣揚他們對氣候變遷的承諾，許多國家或地區仍然依賴化石燃料，來滿足不斷增加的電力需求，使所謂「能源轉型」受到嚴重質疑。

CNBC報導，根據商品價格供應商Argus最新資料，紐卡索港（Newcastle）的澳洲燃煤價格今年來已勁揚106%，升至每公噸166美元以上。紐卡索港的燃煤價格是亞洲燃煤市場的基準，去年9月初跌落每公噸46.18美元的當年谷底，如今似乎正逼近2008年所創的歷史高點195.20美元。

另一反映燃煤價格的南非理查兹灣指數（Richards Bay），上周收在每公噸137.06美元，今年來也漲了55%以上。

用於發電的燃煤重獲青睞，使所謂「能源轉型」受到嚴重質疑。可以肯定的是，就排放量而言，煤炭是碳密集度最高的化石燃料，也是再生能源最重要的替代目標。然而，儘管決策官員和企業界領袖一再宣揚他們對氣候變遷的承諾，許多國家或地區仍然依賴化石燃料來滿足不斷增加的電力需求。

在燃煤價格展望方面，惠譽公司（Fitch）的天然資源主管布屈內瓦表示，燃煤依舊是全球重要的能源來源，這項商品在全球發電量的占比仍超過35%。

布屈內瓦說：「我們預計，在能源轉型議程的推動下，煤炭在能源生產的占比將下降，但這將對市場產生相當長期的影響。從中期來看，環境議程不太嚴苛的新興市場，對煤炭的需求預計將上升，特別是在印度、巴基斯坦和越南，這些國家的燃煤發電占主導地位。」

相形之下，由於美國和歐盟僅占全球煤炭需求的10%，因此，這些地區需求的預期萎縮對全球市場的影響有限。至於燃煤價格是否會進一步走揚，布屈內瓦說：「目前燃煤價格已與成本脫鉤，漲勢難以為繼，我們預計今年底恢復正常。」惠譽則認為澳洲煤炭的價格將腰斬跌至81美元。

澳洲 氣候變遷 越南

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