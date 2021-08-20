印尼刺激經濟 利率維持低點

印尼央行總裁瓦吉耶表示，有足夠的工具來因應聯準會（Fed）縮減購債的衝擊。（路透）

印尼央行 19日按兵不動、把利率 維持在紀錄低點，凸顯該行在試圖支撐國內經濟擺脫疫情陰霾之際，卻也需小心翼翼，避免加重印尼盾的貶值壓力。央行總裁瓦吉耶同時表示，有足夠的工具來因應聯準會（Fed）縮減購債的衝擊。

同日，挪威央行也按兵不動，但預告下個月將升息；斯里蘭卡則成為新冠疫情爆發以來亞洲最早升息的國家，主要是為了抑制通膨壓力和高漲的進口物價。

印尼央行把基準的7日附賣回利率維持在3.5%，延續2月至今的貨幣政策，並符合市場預期。

印尼第2季經濟成長率達7.07%，優於市場預期，但部分分析師擔憂，當局在7月重新實施的抗疫封鎖措施，可能使成長前景蒙上陰影，儘管這類封鎖措施已於8月逐步鬆綁。

印尼央行總裁瓦吉耶則重申，今年貨幣政策的主軸是刺激經濟成長，將延續低利率和保持流動性充裕的政策。瓦吉耶說，在疫苗接種作業和經濟重啟的帶動下，下半年印尼經濟將持續復甦，但Delta新冠變種病毒和美國可能縮減購債則構成風險。

Fed最新公布的7月會議紀錄顯示，決策官員多數預期Fed今年底會啟動超寬鬆政策的「退場」程序，今年稍晚就可望開始放慢購債步調。不過瓦吉耶說，Fed這次退場對印尼的影響，不會比2013年的「縮減恐慌」大，當年資金外流導致印尼盾重貶20%。他也說，印尼央行有貨幣穩定機制等政策工具，來因應Fed縮減購債帶來的任何衝擊。

然而，斯里蘭卡央行宣布升息，成為新冠疫情爆發以來亞洲最早升息的國家，主要是為了抑制通膨壓力和高漲的進口物價。央行將利率調高兩碼（50個基點），存款和放款的利率分別升到5%和6%。法定存款準備金的比率也同步提高200個基點到4%，9月1日起生效。

挪威央行維持基準利率在0的谷底，符合市場預期，但表示由於經濟已擺脫新冠疫情，計劃下個月升息，與先前的說法一致，也因此將成為十大已開發經濟體中第一批開始收回緊急刺激措施的央行。