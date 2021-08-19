這個世界上最不受歡迎的商品 今年來飆漲了一倍以上

不斷增強的電力需求、基礎設施不足的痛苦，加上全球天然氣價格飆升，導致世界上最不受歡迎的商品燃煤價格在今年大漲106%。路透

不斷增強的電力需求、基礎設施不足的痛苦，加上全球天然氣 價格飆升，導致世界上最不受歡迎的商品燃煤價格大漲。

根據商品價格供應商 Argus最新出爐的周報，紐卡索港（Newcastle Port）的澳洲 燃煤價格今年來已勁揚106%，升至每公噸166美元以上。紐卡索港的燃煤價格是亞洲燃煤市場的基準。

這項紐卡索周指數 在去年9 月初跌落每公噸46.18美元的當年谷底，如今似乎正逼近 2008 年7月以來的歷史高點 195.20 美元。另一反映燃煤價格的南非理查兹灣指數（Richards Bay index），在上周收在每公噸 137.06 美元，今年來也漲了 55% 以上。

國際基準的布蘭特原油期貨價格今年迄今躍升33%，是少數可與燃煤漲勢相匹敵的資產之一。

用於發電的燃煤重獲青睞，使所謂「能源轉型」受到嚴重質疑。可以肯定的是，就排放量而言，煤炭是碳密集度最高的化石燃料，也是再生能源最重要的替代目標。然而，儘管決策官員和企業界領袖一再宣揚他們對氣候變遷的承諾，許多國家或地區仍然依賴化石燃料來滿足不斷增加的電力需求。

在燃煤價格展望方面，惠譽公司（Fitch Ratings）的天然資源主管Yulia Buchneva告訴財經網站 CNBC，燃煤仍然是全球重要的能源來源，而且這項商品在全球發電量的占比仍超過35%。

Buchneva 說：「我們預計，在能源轉型議程的推動下，煤炭在能源生產的占比將下降，但這將對市場產生相當長期的影響。 從中期來看，環境議程不太嚴苛的新興市場，對煤炭的需求預計將上升，特別是在印度、巴基斯坦和越南，這些國家的燃煤發電占主導地位。」Buchneva 表示，相形之下，由於美國和歐盟僅占全球煤炭需求的 10%，因此，這些地區需求的預期萎縮對全球市場的影響有限。

當被問到未來幾個月燃煤價格是否會進一步上漲時，Buchneva回答說：「目前燃煤高昂的價格已與成本脫鉤，漲勢難以為繼，我們預計價格將在今年底恢復正常。」惠譽則認為澳洲煤炭的價格將跌至81 美元。

針對今年燃煤價格的飆漲，能源分析師列舉了多項原因，包括中國大陸電力需求反彈、北京當局非正式禁止從澳洲進口煤炭、澳洲、南非和哥倫比亞的供應中斷，以及全球天然氣價格上漲等。

Argus 的分析師表示，歐洲的天然氣存量異常低，液化天然氣進口疲軟，以及從俄羅斯管線進口的天然氣有限。此外，由於天然氣價格的漲勢比煤炭更兇，強化了以燃煤代替天然氣發電的誘因。