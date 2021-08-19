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加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

紐西蘭利率沒動 紐元大跌

編譯劉忠勇、葉亭均／綜合報導
新冠變種病毒導致多國新冠疫情再起，紐西蘭因國內再度出現確診病例，而意外延後升息。（路透）
新冠變種病毒導致多國新冠疫情再起，紐西蘭因國內再度出現確診病例，而意外延後升息。（路透）

Delta新冠變種病毒導致多國新冠疫情再起，當局也紛紛延長封鎖措施實施時間或擴大範圍，引發成長前景憂慮，牽動美國與南韓等國央行緊縮貨幣政策的展望，紐西蘭因國內再度出現確診病例，而意外延後升息，便是最新例證，聯準會（Fed）縮減購債的計畫是否被打亂，也備受關注。

傳染力更強的Delta病毒株肆虐，使多國再度苦於因應新一波疫情。

美國為遏制疫情，將延長在飛機、貨車及巴士上須戴口罩的命令，實施到明年1月18日，華爾街也人心惶惶，高盛與摩根史坦利（大摩）在要求員工重返辦公室之際，規定在室內須戴口罩，大摩更要求員工出示疫苗接種證明。經濟學家指出，新冠疫情對央行決策帶來不可預測性。紐元18日盤中應聲重貶0.7%。

南韓18日新增確診病例數也再度突破1800人，澳洲新南威爾斯省新增病例數再創新高，已進入全國封鎖狀態的紐西蘭，確診病例數也增加，許多亞太國家也都加強限制人員移動。

最新發展已使復甦前景蒙上陰影，例如美國7月零售銷售意外疲軟，便凸顯新一波疫情對消費者信心的衝擊，日本7月出口雖然年增37%，但對中國大陸與歐洲的出口成長都縮小，出現成長觸頂跡象。

紐西蘭央行18日意外維持基準利率於0.25％不變，而非市場預期的升息1碼，以因應政府的最新封鎖措施。但該央行暗示，仍有意在今年底前升息。

在紐西蘭延後升息後，市場也關注近來疫情同樣升溫的南韓央行，下周是否會一如預期般升息，甚至開始思忖Fed縮減量化寬鬆（QE）規模的步調規畫，是否也會受擾。Fed官員近來頻頻向市場釋放縮減QE的意向，波士頓聯準銀行總裁羅森格倫18日向英國金融時報表示，將支持今年秋季開始縮減QE。

Fed主席鮑爾18日說，目前還不清楚Delta疫情加劇，是否會對經濟造成重大影響，「新冠疫情仍存在，這個情況也可能維持好一陣子」，疫情持續使經濟活動籠罩在陰霾下，「但人們和企業已調整，並學著調適」。他也說，服務業的女性、低薪及有色人種勞工受到不成比例的打擊，「持續支持這些人很重要」。

一些Fed官員已疫情的潛在衝擊感到憂心，包括明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里與Fed理事布蘭納德，反映Fed內部有一派官員，對於縮減QE的時間表採取較審慎保守的態度。

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