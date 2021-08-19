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南韓新富豪 演藝圈冒出頭

編譯易起宇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）製作人姜孝元上半年總薪酬超過400億韓元（3416萬美元），成為南韓最高薪企業主管，超越三星、現代、樂金等財閥的高層，成為南韓新富豪崛起的最新跡象。

韓國前鋒報報導，南韓上市公司18日向監管機關提交的資料顯示，姜孝元上半年薪酬達到400.7億韓元（3429萬美元），其中薪資占3800萬韓元（32456美元），股票選擇權占399億韓元（3407萬美元），其他獎金占1.11億韓元（94806美元）。

現代汽車集團榮譽董事長鄭夢九是上半年薪酬排行榜第二名，酬勞總計為302億韓元（2579萬美元）。

現任董事長鄭義宣的薪酬則32億韓元（273萬美元），比他去年擔任副董事長時增加近10億韓元（85410美元）。

在BTS的經紀公司Hybe中，首席總經理金新奎（音譯）和執行長尹碩晙也躋進前五名，分別以277億韓元（2365萬美元）和231億韓元（1972萬美元）位居第三、第四名。

在南韓四大財閥的高層中，上半年樂金集團執行長暨董事長具光謨的薪酬最高，共計65.7億韓元（561萬美元），較去年同期成長13%；該集團第二把交椅的副董事長權映壽則為25.9億韓元（221萬美元）。

三星集團半導體事業副董事長金奇南是三星薪酬最高的主管，共計領走34億韓元（296萬美元）；行動事業執行長高東真和與消費電子事業執行長金玄石，則分別為27億韓元（230萬美元）及23億韓元（196萬美元）。

三星副董事長李在鎔雖為實際領導人，但已連續五年未從公司領到半毛錢，但他的身價在南韓仍數一數二，高達111億美元，為南韓第二大富豪。

SK集團董事長崔泰源上半年從SK控股和SK海力士賺得38.4億韓元（327萬美元），他的薪酬水準特別引起關注，因為這家晶片大廠的員工對薪資感到不滿，導致崔泰源在年初承諾將退還薪資。

據韓媒報導，崔泰源已退還從SK海力士收到的12.5億韓元（106萬美元）薪酬，並成立了一家基金，用來改善員工的福利和津貼。

南韓網路巨擘Naver旗下網絡漫畫部門Naver Webtoon  18日則表示，將與Hybe聯手，創造以防彈少年團等南韓藝人為主題的原創網路漫畫，讓讀者與歌迷都能看到全新內容。Naver Webtoon的合作對象還包括美國漫畫產業巨頭DC Comics。

南韓 三星 BTS

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