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基恩斯員工年薪 16萬美元全日最高

編譯王巧文／綜合外報導

日本經濟受新冠疫情重創，但一些賺錢的企業仍持續獎勵員工。日經新聞訪調顯示，在3月底止的去年度，自動化設備大廠基恩斯（Keyence）員工的平均薪酬為1751萬日圓（約16萬美元），在員工人數超過百人的日經500指數成分企業中，排名第一。

基恩斯是自動化感測器及機器視覺系統大廠，聘僱約2600名員工，去年度營業利益雖然下滑，仍是去年日本最賺錢的公司之一，全年營業利益率高達50%。基恩斯發放一部分營業利益給員工，包括一年頒發四次特別獎金，且每月發放獎金。

基恩斯指出：「這是為了提振士氣，我們要確保員工因為對公司的獲利做出貢獻而受到獎勵。」

日本大型商社也在給薪排行榜中名列前茅，主因對大宗商品和其他公司的投資獲利。伊藤忠商事（Itochu）員工去年平均年薪較前年成長4%至1627萬日圓，位居第三名，該公司去年獲利衝新高。

去年度淨利最高的日企軟銀集團（Softbank），員工平均年薪為1404萬日圓，排在第六名。整體而言，在日經訪調的355家日企中，130家公司的平均年薪增加，225家公司員工年薪縮水。

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