中越防疫加嚴 拖累蘋果遷移產線

中國、越南政府加強邊境管制以防疫，影響到蘋果、谷歌、亞馬遜等公司把生產線從中國轉移到越南的計畫。（歐新社）

中國 和越南 都收緊邊境管制，嚴防人員跨境流動加速新冠變種病毒的傳播，致使蘋果 、谷歌、亞馬遜及這些科技巨擘的主要供應商，將生產作業從中國遷到越南的計畫沒能順利進行。

根據日經亞洲評論報導，谷歌即將推出的新款手機Pixel 6，會在深圳組裝，與上一代相同，儘管去年初曾計畫將生產作業移到越南北部，主因是後者的工程資源有限，而且不時實施旅遊限制。

與此同時，蘋果也將在中國、而非原本計畫的越南，大規模生產最新的AirPods耳機。蘋果想將MacBook和iPad的部分生產線移往越南的計畫，因為工程資源不足、筆電供應鏈不完整，以及疫情不穩定，也告擱置。

至於最近已經搬去越南的亞馬遜智慧門鈴、保全攝影機和智慧音箱生產線，自5月起遭延誤，因為廠房所在地區病例激增，當局頒布許多防疫措施，影響派工。

2018年美國開始向中國製商品徵收懲罰性關稅時，科技大廠紛紛赴越南新建或擴大廠房。

但要建立新的區域供應鏈，需要有經驗的工程師，當地工人也必須接受培訓。中國籍員工前往越南進行商務旅行變得困難，中國今年稍早開始要求更多文件，問的問題也更多，就算派遣其他國籍的工程師，也越南的入境要求也更加嚴格，影響到廠商轉移生產線的計畫。

知情人士表示：「（越南的）工程勞動力仍遠遠不足。由於旅行限制，那裡只能做已經在其他地方大規模生產的產品，沒辦法從頭開始生產即將推出的新品。」

僅管如此，研究業者IDC分析師Annabelle Hsu表示，越南已經是中國關鍵的替代製造基地，目前的挫折都可能都只是暫時的。他說，「越南政府不會長期採取嚴格管制，否則將影響到自身經濟及其不斷提升的製造業實力」。