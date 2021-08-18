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數位資本主義 經濟新挑戰

記者彭慧明／綜合報導

美國科技四巨頭GAFA（Google、蘋果Apple、臉書Facebook、亞馬遜Amazon）掌握全球用戶資訊、讓企業業務「數位轉型」服從新市場秩序，全球市場進入新的「數位資本主義」，但巨頭無形的壟斷讓民眾與產業毫無選擇，形成了無法競爭的壟斷市場。

例如Google掌握90%網路搜尋市場；臉書在社群市場市占率近八成；亞馬遜在電商和雲端市場居主宰地位；蘋果與Google的行動作業系統，占據了99%的手機，兩大業者的軟體商店平台坐收分潤，全球App開發商都成了「小金雞」。

GAFA操控數據和技術，以產業的主導地位、技術和併購阻擋競爭對手。儘管業者一致宣稱帶給世界進步與經濟創新，但實際上巨頭以演算法、精確行銷、產業主導地位、併購等方式，排除競爭對手，主宰了民眾對世界的認知，在巨頭「社交守則」下才有發言權。

在經濟模式上，過去一年多的疫情，造成數位落差、營收集中或惡化的狀況加劇。Google今年上半年廣告營收快速反彈，甚至創下史上最高營收紀錄；Google與蘋果的軟體商店消費者營收再創新高；臉書今年上半年的營收優於去年同期，利用數據的金礦發展出數位行銷與廣告的龐大商機，輾壓產業。近兩年國際主要經濟體包括美國、歐盟、日本等都想爭回經濟主導權，發動各種反壟斷訴訟。

許多國家低估了科技巨頭影響力，對人民數位足跡的流失不在意，卻發現以科技掌握眾民眾隱私的便利性，更想比照巨頭，將人民的隱私管理從實體生活延伸到數位世界。台灣政府去年推動數位身分證引爆爭議、被迫暫緩，卻在疫情期間大舉串聯多個資料庫。民眾的「數位足跡」累積成數位身分識別系統，將對數位隱私帶來莫大的衝擊，小自消費行為被掌握，大到引發國家級資訊戰都有可能。

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