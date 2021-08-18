企業囤現金 備戰Delta病毒

全球企業界上季持有的現金與短期投資 總額創新高，本季企業資本支出成長預料也將趨緩，主因為Delta新冠變種病毒蔓延，使各地新冠肺炎疫情 糾結未解，降低企業擴張支出的意願，並且累積現金，以備不時之需。

史坦普全球公司（S&P Global）根據全球企業的第2季財報推算，全球企業資產負債表上的現金與短期投資總額，上季達到6.84兆美元，創新高，不僅比新冠疫情爆發之前五年的平均金額高出45%，也比第1季再增加2.6%。

摩根大通的報告預測，第3季全球企業資本支出年增率將下降到5.8%，遠低於原先預估的12.9%，原因是經濟復甦出現警訊，使企業先累積現金。

最近由於Delta病毒擴散，已使澳洲、以色列及中國重新啟動管制措施，美國 疾病防治中心（CDC）8月初也要求高危險熱區的美國民眾，在公共場所室內也應戴口罩。

之前備受疫情衝擊的嘉年華郵輪公司雖逐步恢復營業，但目前持有90億美元現金，比疫情前的平均餘額高出約三倍，還在7月再發24億美元公司債。財務長表示，現在「心懷最佳的希望，也做最壞的打算」。

聯美航空第2季末持有230億美元的流動性，是2019年同期時的四倍多；達美航空上季現金也增加16億美元，流動性增加到178億美元，遠高逾2019年同期的30億美元。

企業界也大舉發債，尤其是高風險企業。今年來歐洲高收益債發行額高達1,080億美元，接近去年同期的兩倍，美國企業發債額則增加約三分之一。歐、美的7月高收益債發行額都創同期新高。

福斯與寶馬（BＭＷ）8月分別發債30億美元及25億美元。企業大舉發債除了擔心疫情，也是要抓住超低利率的機會，借新債、還舊債。