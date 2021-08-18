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特斯拉遭調查 股價下跌

編譯陳家齊／綜合報導

電動車巨頭特斯拉公司（TESLA）的自動駕駛技術16日遭到美國監管當局正式啟動調查，股價應聲暴跌，由於特斯拉執行長馬斯克即將在19日的「人工智慧日」（AI Day）活動，介紹特斯拉先進的AI技術，此時AI技術蒙上安全性調查陰影，也顯得相當尷尬。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）16日宣布，在檢視過去三年半以來11起與特斯拉車輛有關的意外事故後，決定對特斯拉的Autopilot自動駕駛系統展開調查。這些意外導致17人受傷，一人喪生。

NHTSA有權決定特斯拉的車輛是否有重大瑕疵、需要召回。

特斯拉股價16日一度崩跌5.7%，最後以下跌2.98%作收。

瑞士信貸分析師列維指出，特斯拉電動車主打Autopilot自動輔助駕駛以及FSD全自動駕駛，若這兩個功能遭到主管機關限制，特斯拉的賣點將受到重創。

馬斯克對特斯拉自駕功能的說法最近已轉趨保守。

他2015年曾宣稱自動駕駛問題比大家想像得都還容易解決，但在他在今年7月的一條推特發文中坦承，AI操作的自動駕駛「是一個極度艱難的問題」，他在投資人會議上也坦承，消費者是否要訂閱特斯拉的FSD全自動駕駛功能，有時像是在賭未來科技。

特斯拉最近流年不利，其安全性今年稍早也曾遭遇中國的質疑浪潮，7月交車量比6月下降69%，現在特斯拉在大陸發布的招募資訊顯示，計劃擴大在中國的公關與法務團隊，在北京、上海、廣州、南京、深圳、西安、瀋陽等多個城市招募公關。

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