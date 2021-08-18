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經濟摔跤 美零售銷售劇減

編譯任中原／綜合報導
美國7月零售銷售額比6月銳減1.1%，減幅甚於經濟學家預期的0.3%，圖為連鎖超市業者克羅格。（美聯社）
美國7月零售銷售額比6月銳減1.1%，減幅甚於經濟學家預期的0.3%，圖為連鎖超市業者克羅格。（美聯社）

美國7月零售銷售額下滑幅度甚於預期，各種零售額數據都全面劇減，顯示在美國正苦於應對Delta新冠變種病毒所引發的新一波疫情之際，新冠疫情與通膨升高的憂慮已使消費者支出降溫，不利零售及經濟成長展望。

美國商務部17日公布，7月零售銷售額比6月銳減1.1%，減幅甚於經濟學家預期的0.3%，更遠遜於6月經修正後的增加0.7%。

扣除汽車後，上月零售銷售額仍比6月減少0.4%，不如市場預估的增長0.2%；扣除汽車與汽油後的零售銷售額也減少0.7%，同樣不如預期的-0.1%。

最受關注的控制組零售銷售額劇減1.0%，降幅也大於經濟學家預估的0.2%遠遜。控制組零售額是用來計算國內生產毛額（GDP）中的消費支出，這對第3季GDP絕對不是好兆頭。

經濟學者指出，7月零售銷銷售數據顯示，在經濟解封之後，服務類銷售額回升，但最近Delta變種病毒擴散，當局可能恢復管制，從而可能拖累旅遊及娛樂等服務類支出減少，彭博高頻指標顯示，出遊與餐飲支出已受影響。

在此同時，原物料短缺導致供應受限、以及通膨升高等因素，又影響產品類支出，威脅整體零售銷售。富國銀行資深經濟學家布拉德說，即便需求依然強勁，半導體短缺導致消費者難以買到汽車，已造成汽車銷售過去幾個月來持續下滑。

經濟學者預估，第3季消費支出年率僅將成長4.5%，遠低於一個月前的預估，更比第2季時11.8%的年增率驟降，不利第3季經濟成長。

專家指出，雜貨用品、外食餐費、個人看護及成衣等價格上漲，將限制未來幾個月的非必需品消費支出。

密西根大學8月消費者信心指數初估值也因為通膨升高，陡降到去年4月來最低。

不過，美國7月工業生產比6月成長0.9%，製造業生產更躍增1.4%，為四個月來最大增幅，扭轉6月下滑0.3%的頹勢。

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