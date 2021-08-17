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Google、臉書參與亞太新海纜

編譯林奕榮、黃晶琳／綜合報導
美國臉書、Google及日本NTT、台灣中華電信等業者將聯手打造新海纜系統計畫「Apricot」。（網路照片）
美國臉書、Google及日本NTT、台灣中華電信等業者將聯手打造新海纜系統計畫「Apricot」。（網路照片）

美國臉書Google、日本NTT及台灣中華電信等業者將聯手打造新的海底電纜系統計畫「Apricot」，預計2024年啟用，將連結日本、台灣、關島、菲律賓、印尼和新加坡，以改善亞太地區的網際網路連結效率。

臉書表示，全長7,500英里的Apricot系統，有助滿足亞洲地區持續成長的寬頻和5G無線連結需求。今年3月，臉書已宣布兩條跨太平洋海底電纜Bifrost和Echo計畫，連接新加坡和美國西岸，Google則參與Echo的建設。

臉書表示，Apricot將提供「迫切需要的網際網路傳輸量、備援和穩定性，以擴張亞太地區的連結能力。」

Google表示，Echo和Apricot是互補的海底電纜系統，將改善Google Cloud和公司其他數位服務的穩定性。臉書則表示，橫跨亞太地區的Apricot光纖網路，最初設計傳輸量超過每秒190 TB（兆位元）。

過去香港一直是亞太海纜關鍵登陸點，但美中貿易戰開打後，雙方關係轉趨微妙，不僅影響經濟，更影響網路議題。

去年，美國Google、臉書攜手中國大陸軟實力科技投資的第一條連接香港跟洛杉磯的跨太平洋海底光纖電纜計畫（PCLN），遭美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）以國安為由否決，後來Google改送申請，將計畫改為連接到台灣及菲律賓，才因此過關。

這次Google、臉書、NTT、中華電，從關島串聯東南亞的新加坡、印尼、菲律賓，到台灣、日本，再次跳過香港。業界人士分析，以目前美中情勢，兩、三年內，FCC恐難核准美國企業投資海纜聯盟登陸中國、香港。

業界人士分析，中國大陸即使沒有海纜，仍有陸纜的方式可以串聯到東南亞等，美國海纜投資排除香港，對大陸影響可能不大，對台灣卻是難得的機會，凸顯台灣在美國對亞洲、東北亞到東南亞之間海纜串連的關鍵地位。

美國 臉書 Google

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