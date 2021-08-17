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凱悅飯店計劃 收購美國ALG

編譯易起宇／綜合報導

凱悅飯店（Hyatt）計劃以27億美元向私募基金業者收購美國度假休閒公司Apple Leisure Group（ALG）。在美國經濟仍努力應付疫情之際，人們對重新踏上旅途出遊滿心期待，業者自然希望先卡好位，做好準備。

凱悅15日表示，已和ALG所有人私募基金KKR和專攻旅遊休閒的私募基金KSL資本夥伴達成協議，以27億美元現金收購ALG，其中逾八成資金來自現有的10億美元現金和發行新債，其餘約5億美元則以釋股籌得，凱悅也已向摩根大通取得17億美元的貸款承諾。

和許多旅遊相關企業一樣，ALG去年業務受到防疫相關的封鎖和旅遊限制打擊，但隨著限制鬆綁，該公司業績已經回升。

凱悅表示，此案將強化旗下已相當可觀的度假休閒管理業務陣容，使其在全球渡假村市場上的版圖擴大一倍，成為墨西哥和加勒比海地區最大的豪華飯店業者。

凱悅執行長霍普拉馬贊（Mark Hoplamazian）說，這筆交易也將幫助該集團的獲利模式轉型，該公司計劃在2024年底前有八成營收來自於管理費，而非來自擁有飯店，為此將在未來三年內出售35億美元飯店不動產，其中15億美元房產預定今年出售。

霍普拉馬贊說：「ALG的奢華品牌飯店陣容、在全包式度假村部門的領導地位，以及大量的新度假村，將擴大我們在現有市場和新市場的版圖，包括歐洲市場。」

美國 營收 貸款

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