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必和必拓加快喊賣油氣事業

編譯陳律安／綜合報導
全球最大礦商必和必拓加快退出化石燃料市場的腳步，16日證實正在洽談旗下油氣事業與澳洲Woodside石油公司合併。（路透）
全球最大礦商必和必拓加快退出化石燃料市場的腳步，16日證實正在洽談旗下油氣事業與澳洲Woodside石油公司合併。（路透）

全球最大礦商必和必拓16日證實，正在洽談旗下油氣事業與澳洲Woodside石油公司合併，凸顯在減排聲浪日益高漲之際，必和必拓加快退出化石燃料市場的腳步。

英國金融時報報導，必和必拓表示，已開始檢視油氣業務，與Woodside合併是選項之一。若這項交易成局，必和必拓股東將可獲得Woodside的股票；必和必拓油氣事業的價值達到170億美元，資產分散在澳洲、墨西哥灣、千里達、阿爾及利亞等地。

必和必拓指出，雙方仍在進行談判，尚未達成任何協議。

必和必拓股價16日收盤下跌1.4%，Woodside收盤重摔4.55%。

在必和必拓考慮出售油氣事業之際，外界正對大型礦業公司施壓，要求這些公司降低在化石燃料方面的曝險，並符合「巴黎氣候協定」的要求。必和必拓已出售部分煤炭資產。

對必和必拓而言，若出脫石油事業，基本獲利僅會減少5%，但對Woodside來說，收購必和必拓的油氣事業後，全年基本獲利可望激增一倍至約80億美元。

瑞士信貸認為，必和必拓在評估各種選項後，會選擇全面出售化石燃料事業，包括石油業務在內。瑞信分析師卡沃尼克說，石油業務不再符合必和必拓對未來的布局，且該公司應該明白愈快出售石油事業愈好。

Woodside收購必和必拓的油氣資產後，全年產量可望成長一倍至2億桶油當量，較同業Santos和Oil Search的加總高近一倍。Santos本月與Oil Search洽談合併，象徵油氣產業出現整併潮。

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