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海運瓶頸未解 供應鏈亂象勢將延續至明年

編譯洪啟原／綜合外電
中國寧波舟山港因疫情暫停營運，成為海運業務受擾可能延續至明年的最新證據。路透
中國寧波舟山港因疫情暫停營運，成為海運業務受擾可能延續至明年的最新證據。路透

全球貨櫃吞吐量排行第三的港口、寧波舟山港16日已連續六天局部封閉，這不過是海運業造成延誤的亂象可能延續到明年的又一證據，如此勢必對全球經濟成長構成威脅，因長期交貨延宕和運輸成本激增，不僅無法滿足需求，也將推升消費者物價。

寧波舟山港上周因新冠肺炎疫情暫停部分業務，導致進出這個港口的貨櫃輪停駛，拖累港口運量銳減20%。大陸5月中爆發新一波疫情，造成深圳鹽田港停止營運長達三周，這個影響甚至擴散至國際船運。

海運成本持續大幅攀升，加上全球各地港口阻塞，這兩項因素使得供應鏈問題雪上加霜，這些問題包括晶片吃緊、原物料價格持續攀升、卡車司機人力不足，以及零售商搶在購物旺季來臨前囤貨。

數據供應商Freightos表示，進出口業者正努力回收海運成本激增衍生的相關成本，從中國載運一只40呎櫃到美西的費用，已暴漲至15,800美元左右，是疫情爆發前運價的十倍，也比7月運價勁增50%。

貨攬業務自去年下半年起開始受擾，當時疫情升溫和海運業者減班，造成貨物需求下滑，但居家防疫的消費者帶動前所未見的線上購物熱潮。但貨攬業者付出的努力受挫，原因包括巨型貨櫃輪長賜輪3月在蘇伊士運河擱淺、深圳鹽田港關閉、各國祭出邊境管制以及港口裝卸貨工人不足。

根據船舶數據供應商VesselsValueVesselsValue，約有350艘貨櫃船在全球各地的港口外等待，船隻總運量接近240萬只20呎櫃。 Clarksons Platou證券公司的數據顯示，港口壅塞的情況日益惡化，閒置運能占全球船隊比重達4.6%，高於7月的3.5%。

疫情 邊境 蘇伊士運河

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