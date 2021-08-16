亞洲疫情燒 衝擊全球供應鏈

Delta新冠變種病毒肆虐下，亞洲新冠疫情 仍無緩和跡象，越南 、泰國等東南亞經濟體新增確診人數居高不下，全球製造業持續受衝擊，也意味著全球供應鏈壓力將加劇。

由於Delta病毒持續蔓延，美國 七天平均每天染疫病故人數13日增至645人，在兩周內幾乎倍增一倍。RBC資本市場公司預測，美國確診病例數將持續攀升，在每日30萬例左右攀峰，要到9月6日勞動節前才會下滑。

亞洲疫情也持續延燒，越南15日新增9580例病例，連四天破千例，胡志明市也將延長原訂15日到期的居家避疫令一個月；菲律賓增加1萬4749例，為4月2日來最多，還出現發現首個新冠Lambda變體病例；泰國也增加逾2萬例，官員警告，若疫情未緩和，到9月中旬每日新增病例可能會大增一倍。

在歐美零售商正為聖誕採購旺季備貨之際，亞洲疫情惡化將加重全球供應鏈壓力。聯合國估計，約42%的全球出口都來自亞洲。東南亞國家已要求製造商讓勞工睡在工廠，才能繼續生產。

新加坡顧問機構亞洲貿易中心執行董事埃爾姆斯表示，Delta病毒可能會嚴重擾亂亞洲貿易。

法國外貿銀行（Natixis）估計，雖然印尼、馬來西亞、菲律賓、越南及泰國總出口占全球比率只有5.7%，卻會對美國和中國帶來重大影響，尤其是電子產品。中國從這五國進口38%的數據處理機械、和29%的電信設備，美國有半數的半導體進口也有仰賴這五國。

供應鏈壓力加劇，將加劇消費者對通膨的憂慮，考驗決策官員認為物價近期將降溫的看法。