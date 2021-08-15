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尋求補助 英特爾執行長傳奔走美歐推銷晶圓廠計畫

編譯林聰毅／綜合外電
華爾街日報報導，英特爾執行長基辛格近來奔走大西洋兩岸，尋求美歐各國政府補助其興建晶圓廠計畫。圖為辛基格（左）在今年6月的一場國際會議上與法國總統馬克宏（右）會談。歐新社
華爾街日報報導，英特爾執行長基辛格近來奔走大西洋兩岸，尋求美歐各國政府補助其興建晶圓廠計畫。圖為辛基格（左）在今年6月的一場國際會議上與法國總統馬克宏（右）會談。歐新社

華爾街日報報導，為扭轉在晶片製造的劣勢，英特爾執行長基辛格近來奔走大西洋兩岸，尋求美歐各國政府補助其興建造價高昂的晶圓廠。

報導引述知情人士說，基辛格和其他董事會成員上月會見了拜登政府官員，以推動一項數十億美元的晶片投資計畫。這場聚會只是他向各國領導人推銷其晶片廠計畫之一，值此晶片嚴重短缺之際，許多領袖也擔心其國家無法取得晶片。

知情人士透露，基辛格在這些會議上都提出英特爾要興建更多晶片廠的宏大計畫，此舉也有助於解決晶片廠過度集中亞洲的問題；而要建立一個公平競爭環境，需要的只是幾十億美元的補助。

晶片荒使政府有動機出錢補助晶片廠計畫 ，以免重蹈短缺覆轍。對於英特爾來說，這筆錢可以加快基辛格扭轉公司劣勢的計畫 。他去年上任後的首要任務就是要重振這家喪失技術優勢的公司，英特爾去年將市值最高的美國半導體公司頭銜拱手讓給繪圖晶片開發商輝達；今年第2季三星的晶片營收超越英特爾，成為全球最大晶片製造商。

為奪回霸主寶座，基辛格正努力爭取使英特爾成為第一家接受美國政府每項工廠計畫補助多達30億美元的公司。美國商務部長雷蒙多5月下旬表示，政府提議以520億美元的支出強化美國的半導體生產和研發

基辛格還尋求歐盟的幫助，以抵銷在歐盟與在亞洲設廠的成本差距。公司幹部說，這項成本差距可能高達 40%，主要反映亞洲獲得的補貼。歐盟3月宣布斥資1,500億美元開發下一代數位產業。不久後基辛格前往德國與布魯塞爾 ，向歐盟官員建議興建一座有兩個工廠模組的廠區，造價約200億美元。今年6月基辛格向法國、荷蘭和義大利的政治領導人傳達了訊息。他告訴法國電視台，英特爾的歐洲擴張計畫，可能在十年內耗資 1,000億美元。

晶片 美國 歐盟

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