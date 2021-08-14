受不了通膨 墨西哥、秘魯央行升息

秘魯追隨巴西、智利、烏拉圭、墨西哥的升息腳步，圖為秘魯央行總裁Julio Velarde。(路透)

墨西哥 和秘魯先後宣布升息 1碼（0.25個百分點），在通膨壓力之下，墨西哥一如預期自6月開會以來第二度升息，秘魯也意外跟進其他拉丁美洲國家，五年來首度升息。

墨國央行 一如預期將關鍵利率上調25個基點至4.5%，但五位決策官員之中有兩人投下反對票。墨西哥央行6月意外升息，對平抑通膨並無助益。

墨國央行決策委員會發布聲明說，儘管通膨衝擊預料只是一時性的，但「由於其影響的多樣性、規模及幅員，可能對物價形成的過程構成風險」。墨國央行如今預料，今年內通膨年增率將達5.7%，高於6月預測的4.8%。央行表示，進入明年後，對整體和核心通脹的預測料將下調，並將在2023年第1季朝著3%的目標靠攏。

墨國央行說：「委員會認為有必要加強貨幣政策立場，以避免對通膨預期產生不利影響，使相對物價得到有序調整，並推動通膨向3%的目標靠攏。」

美國銀行經濟學家 Carlos Capistran 預測，墨國央行今年還會升息三次，每次0.25個百分點，使今年內利率達到5.25%。

秘魯央行也將基準利率調升0.25個百分點至0.5%，彭博調查七位經濟專家中，只有兩位認為會升息1碼。

秘魯追隨巴西、智利、烏拉圭、墨西哥的升息腳步，因與各國同樣面臨業者將上揚的原物料成本轉嫁給消費者，需求上揚之際供應鏈卻未完全復原的問題。

秘魯上個月通膨漲至3.8%，已高於目標區間3%的上限。秘魯央行表示，物價未來一年可望回到1%到3%的目標區間之內。