李在鎔出獄 面臨四大任務

三星 電子副會長李在鎔13日假釋出獄，他將肩負四大任務，分別是解決莫德納 疫苗供應短缺、擴大投資 以提高三星競爭力、制定智慧手機事業新戰略，及採取戰略行動強化晶圓代工業務。

李在鎔出獄後受訪時說：「我引起很多關注，深表歉意。各位對我的顧慮、批評、擔憂及高度期望，我都聽見了。」但李在鎔獲得假釋出獄，也引發「特別待遇」的批評聲浪，南韓總統文在寅則說，他接受李在鎔假釋出獄基於國家利益考量。

韓國時報分析，李在鎔出獄後將肩負四項任務，首先是確保莫德納疫苗穩定供應南韓，畢竟三星生物製劑是莫德納疫苗的代工廠之一。

其次，李在鎔重獲自由後，三星可望加速投資並制定未來戰略，讓事業能在後疫情時代更永續經營，例如動用手上的1819億美元現金投資，收購AI、5G等公司，以注入新的成長動能。

再者，隨著智慧手機市場已臻於成熟，來自中國手機廠的挑戰也與日俱增，李在鎔將須擬定新策略。

最後，三星正力圖拓展晶圓代工業務，但台積電和英特爾近來都已宣布大規模投資計畫，三星卻連在美增建一座晶圓廠都遲未能做正式決定，這位實際掌門人出獄後，三星應能迅速定案。