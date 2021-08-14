歐盟統一充電接頭 蘋果最傷

歐盟執委會傳出下月將提案立法，統一手機和其他電子裝置的充電器規格。（取材自蘋果官網）

知情人士透露，歐盟 執委會將於9月提案立法，統一歐盟27個成員國境內手機 和其他電子裝置的充電器規格。此舉對蘋果 影響將大於其他廠商，目前iPhone和多數蘋果產品使用Lightning接頭，Android裝置則使用Type-C接頭。

業界人士認為，目前iPad等產品已經開始使用USB-C接口，因iPhone銷售規模較大，改採Type-C的影響也較大。

路透報導，歐盟執委會正起草這項立法，歐洲議會去年已通過統一充電器規格，理由是有利環保，且方便用戶。

執委會已推動統一充電器規格超過十年。蘋果、三星、華為和諾基亞（Nokia）2011年曾簽署自願性的合作備忘錄（MOU），協調未來智慧手機新機充電器規格，大幅減少充電器的種類，讓市場趨於統一使用USB micro-B接頭，但之後手機業界和執委會2018年卻未能就此議題達到最終協議。歐盟執委會2019年進行的一項影響評估研究發現，2018年歐盟銷售手機所附的充電器中有一半使用USB micro-B接頭，29%使用Type-C，21%使用Lightning。