我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

歐盟統一充電接頭 蘋果最傷

編譯季晶晶、易起宇／綜合報導
歐盟執委會傳出下月將提案立法，統一手機和其他電子裝置的充電器規格。（取材自蘋果官網）
歐盟執委會傳出下月將提案立法，統一手機和其他電子裝置的充電器規格。（取材自蘋果官網）

知情人士透露，歐盟執委會將於9月提案立法，統一歐盟27個成員國境內手機和其他電子裝置的充電器規格。此舉對蘋果影響將大於其他廠商，目前iPhone和多數蘋果產品使用Lightning接頭，Android裝置則使用Type-C接頭。

業界人士認為，目前iPad等產品已經開始使用USB-C接口，因iPhone銷售規模較大，改採Type-C的影響也較大。

路透報導，歐盟執委會正起草這項立法，歐洲議會去年已通過統一充電器規格，理由是有利環保，且方便用戶。

執委會已推動統一充電器規格超過十年。蘋果、三星、華為和諾基亞（Nokia）2011年曾簽署自願性的合作備忘錄（MOU），協調未來智慧手機新機充電器規格，大幅減少充電器的種類，讓市場趨於統一使用USB micro-B接頭，但之後手機業界和執委會2018年卻未能就此議題達到最終協議。歐盟執委會2019年進行的一項影響評估研究發現，2018年歐盟銷售手機所附的充電器中有一半使用USB micro-B接頭，29%使用Type-C，21%使用Lightning。

歐盟 手機 蘋果

上一則

Chromebook需求強勁 宏碁：努力追料及交貨

下一則

李在鎔出獄 面臨四大任務

延伸閱讀

歐洲憂2015難民危機重演 希、比等國促遣返

歐洲憂2015難民危機重演 希、比等國促遣返
Type-C獨占？歐盟9月提案統一充電器規格 蘋果最傷

Type-C獨占？歐盟9月提案統一充電器規格 蘋果最傷
小米手機市占超越蘋果 雷軍：3年內拚全球第1

小米手機市占超越蘋果 雷軍：3年內拚全球第1
彭博：蘋果新iPhone將強打專業影像功能 盼推動換機潮

彭博：蘋果新iPhone將強打專業影像功能 盼推動換機潮

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。(路透)

通貨膨脹已起 變種病毒雪上加霜

2021-08-08 02:00
莫德納和BioNTech股價續挫，總市值蒸發近600億美元，因投資人對這兩者過高的股價敬而遠之。(路透)

莫德納、BNT股價連2日狂瀉 總市值蒸發600億元

2021-08-11 22:58
長榮航空自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%。取材自長榮官網

北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

2021-08-12 09:01
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
英特爾傳將率先採用台積電最先進製程，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。本報資料照片

台積3奈米 英特爾搶頭香

2021-08-09 17:39

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡