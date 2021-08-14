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華爾街看美股 多頭走勢會更長

編譯任中原／綜合報導
儘管美國消費者信心下滑、通膨預期居高不下，華爾街仍樂觀預期美股多頭走勢將會更長。（路透）
儘管美國消費者信心下滑、通膨預期居高不下，華爾街仍樂觀預期美股多頭走勢將會更長。（路透）

儘管美國8月消費者信心降至近十年來最弱，通膨預期也居高不下，各大基金經理人仍預期美國通膨升高只是「過渡性」，再加上美國企業第2季財報亮麗，華爾街樂觀預期美股多頭走勢將會更長，但不確定因素包括企業盈餘及獲利率成長能否持續超高。

美國8月密西根大學消費者信心指數降至70.2，為2011年12月以來的最低，反映民眾憂心通膨攀揚與新冠肺炎疫情惡化將抑制支出，並導致未來數月的經濟成長趨緩。

消費者8月對未來一年的通膨預期比7月略降0.1個百分點，成為4.6%，仍偏高，對未來五到十年的通膨預期則升至3%，追平2013年來最高水準。

不過，主要基金管理業者依然預期，美國通膨為暫時性的。瑞銀全球財富管理公司投資長海菲爾認為，將出現一些通膨，但通膨不會失控，他仍押注「通貨在棚帳行情」，看好能源與金融類股、日本股市。

未來資產證券投信公司全球投資長查德哈也認為，在中期間，聯準會（Fed）將壓抑美債殖利率，且貨幣政策仍將比通膨走勢落後，因此「通貨再膨脹行情」概念股仍具吸引力。

除此之外，最近上市公司陸續公布的季報顯示，美國企業盈餘和獲利率表現搶眼，高盛與瑞信分析師已經調高了史坦普500指數成分企業未來12個月的預估獲利成長率，並上修史坦普500指數目標價到4,949點，比目前高11%。

基金經理人最關切的還有Delta新冠變種病毒及中國大陸成長減緩的影響，專家也擔心Fed致力於減少失業，可能導致工資上升，衝擊未來幾季的企業獲利，另一隱憂則是拜登政府可能提高企業稅率。

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