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美歐農產品歉收 期貨大漲

編譯湯淑君／綜合報導
美國下修今年國內穀物生產展望，歐洲小麥與燕麥產量也將因天候而歉收，加劇糧食通膨疑慮。（路透）
美國下修今年國內穀物生產展望，歐洲小麥與燕麥產量也將因天候而歉收，加劇糧食通膨疑慮。（路透）

美國政府下修今年國內穀物生產展望，玉米、黃豆全年預估產量都下修約2%，小麥更調降近3%，反映天氣乾旱的影響，歐洲小麥與燕麥產量也將因天候而歉收，帶動歐美農產品期貨13日盤中大漲，芝加哥小麥、黃豆、玉米期貨價格走揚，巴黎小麥期貨更創新高，加劇糧食通膨疑慮。

美國農業部基於美西主要種植區土壤太乾，下修今年玉米預估產量2.7%，黃豆產量下修1.5%，大豐收可能性隨之降低。乾燥天氣也影響小麥生產，官方最新估計全年產量可能只有16.97億英斗，比7月預測調降2.8%，且為19年來最低。

美國是世界最大玉米產國和第二大黃豆產國，產量低於預期將加深全球穀物供應吃緊和糧價上漲顧慮，牲畜飼料、食用與燃料用植物油、乃至於麵包和麵食價格可能隨之上揚。

最新穀物收成預測遠低於分析師預期，觸動芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥12月期貨大漲2%至每英斗7.8025美元，玉米12月期貨漲0.9%至每英斗5.7825美元，衝上六周來最高，黃豆11月期貨也漲1.2%，報每英斗13.5625美元。目前，美國小麥接近收割完畢，玉米和黃豆收穫期將於下個月展開。

根據農業部發布的「世界農產供需估計」月報，美國全年玉米產量可達147.5億英斗，低於7月預估的151.65億英斗，今年黃豆收成量估計約43.39億英斗，也不如7月估算的44.05億英斗，俄羅斯全年小麥產量預測也遭調降15%至7,250萬噸。

法國研調機構Strategie Grains則調降歐盟軟質小麥今年的產量預測150萬噸，降至1.315億噸，全球小麥產量預估也下修到7.503億噸。泛歐交易所（Euronext）小麥12月期貨盤中躍漲2.7%到每噸255.5歐元，巴黎油菜籽期貨一度漲0.9%至每噸560.5歐元，都創新高。

美國商品公司總裁魯斯說：「在世界其他地區歉收之際，我們可能得分配供應量。全球穀物供應吃緊，只能指望北美生產來補足缺口。」

彭博資訊策略師指出，北美的熱浪與乾旱、歐洲與中國大陸的滂沱大雨、巴西的霜害與乾旱等天候因素正衝擊農作物收成展望，令人憂心的是，這些隨氣候變遷與劇烈天候變動而來的風險日益升高，農產品供應重返常態的希望也日漸降低，世界可能須學著與高糧價共存。

美國 芝加哥 農業部

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