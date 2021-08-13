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日本疫苗接種慢 日本經濟表現在G7中墊底

編譯季晶晶／綜合外電
疫苗接種慢，日本經濟表現在G7中墊底。路透
疫苗接種慢，日本經濟表現在G7中墊底。路透

日本經濟的大復甦似乎永遠要再等一季。

國內生產毛額（GDP）的數據訂下周一公布，上述態勢看起來沒有變化。經濟學家預估，在截至6月底的3個月，日本經濟只能勉強實現成長，原以為今年夏天會出現的更強勁復甦，肯定要推遲。

疫苗接種速度在七國集團（G7）裡最慢，是關鍵原因。隨新增病例近幾天上升到創紀錄水準，第4次緊急狀態已延至8月底才能解除，分析師期盼的消費者支出反彈不得不再等一等。

目前僅三分之一左右的民眾接種了疫苗，當局須持續實施防疫限制措施，這使得日本成為G7裡唯一被國際貨幣基金組織（IMF）下調今年經濟成長展望的經濟體。

Delta變種病毒來勢洶洶，推升日本的單日新增病例較先前高點上升1倍，但實際情況沒有看起來那麼糟糕。儘管重症病例數不斷上升，死亡人數卻遠低於前幾波疫情，因為絕大多數老年人都已接種疫苗。

不過，日本的抗疫陷入僵局。隨著一次又一次宣布緊急狀態，民眾關注度降低。各火車站流量增加，許多酒吧和餐館公開嘲笑政府對提前結束營業的請求。

這使得日本的消費者支出趨於平穩，有可能躲過經濟衰退，但復甦勢頭將停滯不前，直到疫情獲得控制為止。這就是日本經濟的典型狀況：沒有大災難，但也不出彩。

日相菅義偉的目標是月底前讓全國40%的人口接種疫苗。分析師說，要等接種率更高時，消費者才會開始大肆揮霍。

日本 疫苗 疫情

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Delta變種病毒肆虐 打亂小企業復甦

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