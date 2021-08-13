我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

Beyond大流行 各品牌搶沾光

編譯季晶晶／綜合報導

美國人最近流行「Beyond」，舉凡吃Beyond Meat植物性蛋白質肉品、穿Beyond Yoga的運動服飾、用Beyond Paint的油漆進行居家美化，甚至買Beyond品牌的天然寵物飼料餵給家裡的愛狗和愛貓。

一言以蔽之，Beyond現在變成時髦用語。行銷業者Emerald Digital董事長柏曼說：「這真的是一個很勾人的字眼。」Beyond的概念是突破舊有界限，迎向美好未來。

用了這個名稱的公司似乎都能走好運。Beyond Meat成為人造肉食品的霸主，股價自去年3月中以來大漲超過一倍。Beyond Yoga剛被知名牛仔服飾業者Levi Strauss收購，該公司執行長Chip Bergh說，這是個有「巨大成長潛力」的品牌。

更多的公司因此跟風趕時髦。例如，採購來源為馬達加斯加和烏干達的巧克力公司Madecasse，在2020年改名Beyond Good，該公司創辦人麥克柯仁說，改名的部分原因在於，原本的名字是用來形容馬達加斯加的人民，無法引發消費者共鳴，另一原因則是能表明該公司生產製造走永續路線，並促進公平交易。

但也有行銷專家表示，Beyond的名稱效用可能已經接近尾聲，建議公司行號在取名時考慮避開這個字。顧問業者R/GA全球行銷長普拉夏爾說，品牌名稱必須有價值相稱的產品支持，如果產品很爛，「叫什麼名字都沒有用」。

美國 股價

上一則

美 PPI勁升1% 通膨大浪未退

下一則

鴻海Q2三率三升 上半年獲利亮眼

延伸閱讀

Beyond是什麼意思？在美國突然成為時髦名詞

Beyond是什麼意思？在美國突然成為時髦名詞
財經簡訊

財經簡訊
馬達加斯加總統暗殺未遂案 驚見「5名將軍」涉案

馬達加斯加總統暗殺未遂案 驚見「5名將軍」涉案
美昆蟲學家倡吃蟲：營養午餐加蟋蟀粉 比吃藥好

美昆蟲學家倡吃蟲：營養午餐加蟋蟀粉 比吃藥好

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。(路透)

通貨膨脹已起 變種病毒雪上加霜

2021-08-08 02:00
莫德納和BioNTech股價續挫，總市值蒸發近600億美元，因投資人對這兩者過高的股價敬而遠之。(路透)

莫德納、BNT股價連2日狂瀉 總市值蒸發600億元

2021-08-11 22:58
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
英特爾傳將率先採用台積電最先進製程，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。本報資料照片

台積3奈米 英特爾搶頭香

2021-08-09 17:39
中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透

中─美航線貨櫃運費漲破2萬美元 再創歷史新高

2021-08-05 14:43

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題