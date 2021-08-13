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美 PPI勁升1% 通膨大浪未退

編譯湯淑君／綜合報導
美國上月生產者物價指數（PPI）躍升1%，大幅超出經濟學家預期。(歐新社資料照片)
美國上月生產者物價指數（PPI）躍升1%，大幅超出經濟學家預期。(歐新社資料照片)

美國上月生產者物價指數（PPI）躍升1%，大幅超出經濟學家預期；上周初領失業救濟金人數進一步減少逾萬人，則與市場預期相符。

就業持續改善，生產者物價通膨氣焰旺盛，可能為聯準會（Fed）該不該開始縮減量化寬鬆（QE）購債計畫規模的辯論火上加油。

官方12日公布的數據顯示，衡量廠商出廠價格的生產者物價指數（PPI）在7月份躍升1.0%，月比升幅顯著大於經濟學家估計的0.6%，且連六個月勁揚，可見通膨漲升大浪絲毫未見退潮跡象。

與去年同期比，7月PPI年增率從6月的7.3%挺升到7.8%，是2010年該指數重新組構以來最高，也可能是1980年代至今數一數二大的升幅。

即使剔除波動大的食物與能源項目，7月核心PPI經季調後月比仍挺升1%，年比躍升6.2%。

通常PPI和其他廣泛的通膨指標方向趨於一致，但PPI未必會轉化為消費者支付的物價。事實上，最新PPI數據透露的訊息，與11日公布的消費者物價指數（CPI）報告形成鮮明對照：7月CPI月比攀升0.5%，顯示物價漲勢放緩，而非加速，為Fed研判近來物價勁揚是短暫現象的論點提供佐證。

若說11日CPI數據支持通膨是「暫時性」的說法，12日PPI數據卻又顯示通膨「黏性」比預期強，顯然究竟通膨歷時短暫與否，還有得辯論。同日，勞工部公布，在止於7日的上周，美國初領失業金人數減1.2萬人至37.5萬人，與經濟學家預測相同；上上周數據從38.5萬人修正為38.7萬人。申請失業救濟人數走低，顯示美國就業市場延續從去年衰退低潮復甦的趨勢。

請領失業金人數自春季以來已隨經濟復甦而大幅降低，近幾周來持穩於接近40萬人的水準。與此同時，7月底職缺數也升抵新高紀錄。

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