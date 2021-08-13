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金融流動性指標 發出警報

編譯季晶晶／綜合報導

儘管聯準會（Fed）還沒開始縮減資產購買計畫，但一項衡量美國金融流動性的指標正發出警報，該指標下降曾預示過去十年最嚴重的兩次股災。

這個曾經發出有意義徵兆的訊號，是經濟學界所知的馬歇爾K值（Marshallian K），粗略地說，是貨幣供給量與國內生產毛額（GDP）成長速率間的差距。這項指標最近由正轉為負值，為2018年以來首見，意味著GDP的成長速度快過政府的M2帳戶。

起因是經濟成長迅速使可用資金耗盡。在外界認為流動性過剩支撐從比特幣到迷因股（meme stocks）在內各種資產上漲之際，這種現象可能成為股市一大問題。

這個威脅有多大？雖然1990年代股市在頻繁出現負K值情況下繼續上漲，但自2008年全球金融危機以來的模式，卻提醒大家要謹慎。K值在2010年跌破零，當年史坦普500指數回落16%。2018年K值的類似下降預示了一場幾乎殺死牛市的股市大跌。就目前而言，K值所暗示的流動性喪失對市場幾乎還沒有造成傷害，至少就大盤指數而言是如此。史坦普500指數有望連續第七個月上漲，幾乎每周都創新高。

但Leuthold Group的投資長拉姆塞上周在報告中警告，雖然總體市場表現強勁-史坦普500指數今年以來第46度收在紀錄高點，但參與最新一輪上漲的股票數量卻減少了。他說，這可能歸因於流動性下降，所有股票都被大量現金追捧的日子可能已經一去不復返了。

指數 史坦普500 股票

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