南韓上月記憶晶片出口值下滑 產業冬天要來了？

南韓記憶晶片大廠SK海力士，12日因出口利空，股價下挫4.7%。 路透

南韓 上個月的記憶晶片 出口額減少，市場擔心是否意味新冠疫情 所激起的需求開始逐漸退卻。

根據南韓貿易部12日公布的資料，南韓7月記憶晶片出口額為71億美元，是今年4月以來首見比前一月少。6月時的記憶晶片出口額為75億美元。

快閃記憶體6月出口值6億美元，7月減至4.9億美元，是拖累整體記憶晶片出口走低的元兇。相對的，DRAM出口值仍有成長，由6月的34億美元增為35億元。不過增加的幅度已比上個月小。

半導體出口是今年南韓出口的中流柢柱，今年全年預料仍會創下新高紀錄。不過今年下半年可能情況會比較不利，因為買家預料將選擇先消化掉庫存再下新訂單。這些客戶因為新冠疫情打亂供應，先前爭相下單搶料，累積了不少庫存。

調研公司TrendForce 11日表示，價格上漲也是需求減少的另一個原因，「伺服器、個人電腦和其他主要應用的需求減少，DRAM市場恐怕轉為供給過剩」。

摩根士丹利也調降對記憶晶片的銷售展望，表示「冬天來了」，因為供給已經趕上需求。

SK海力士的股價因為上述利空，12日在南韓股市大跌4.7%。三星電子也下挫1.8%。