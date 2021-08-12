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進口成本上揚 日本7月躉售物價增幅創13年新高

編譯易起宇／綜合外電
日本7月躉售物價指數增幅創13年新高，顯示廠商的進口成本大漲。 路透
日本7月躉售物價指數增幅創13年新高，顯示廠商的進口成本大漲。 路透

日本7月躉售物價年比增幅創下13年來最高，顯示全球大宗商品價格上揚和日圓走貶，正推升許多產品的原物料進口成本。不過，由於日本消費持續疲弱，企業是否會將高漲成本轉嫁給消費者，仍充滿變數。

日本央行12日表示，7月躉售物價較去年同期上漲5.6%，連續第五個月上漲，不僅高於市場預期和6月的5%漲幅，創下自2008年9月來最大增幅；月比增幅也達到1.1%，高於6月的0.6%，幅度為近兩年來最大。

隨著需求逐漸從新冠疫情復甦，美國、英國等許多國家的通膨增速都比預期快，對於這些國家應以何種速度擺脫大規模貨幣刺激政策，引發不少辯論。

但分析師大多預期，日本的通膨增速不會像這些國家一樣快。疫苗接種進度緩慢和各種防疫限制，已傷害了日本的消費，讓廠商打消將高漲成本轉嫁到消費者身上的念頭。

這個狀況明顯反映在躉售物價數據上。儘管7月國際原物料物價較去年同期躍漲48%，但日本國內的最終商品價格卻只上漲了2%，

第一生命經濟研究所經濟學家大柴千智說：「原物料成本轉嫁到消費性商品價格的速度很緩慢，雖然現在躉售物價通膨加速得非常快，但要導致消費者物價上揚，還需要一些時間。」

日本 美國 疫情

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