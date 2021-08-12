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「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

白宮促OPEC+增產石油

編譯易起宇／綜合報導
美國呼籲石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）提高石油產量。(路透資料照片)
美國呼籲石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）提高石油產量。(路透資料照片)

美國白宮11日呼籲石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）提高石油產量。也希望美國監管機關採取更多行動，確保穩定的能源供應，平抑近來不斷高漲的美國汽油價格，避免傷害全球經濟復甦。國際油價11日盤中應聲跌逾1%。

美國國家安全顧問蘇利文表示，「雖然OPEC+近來同議提高產量，但在2022年前，增產量將無法完全彌補OPEC+在新冠疫情期間實施減產措施的減產量」，「在全球復甦的關鍵時刻，這（OPEC+增產行動）就是不夠」。

CNBC報導，美國官員本周已和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等OPEC+成員國代表會面。OPEC+的日產量從8月起每月遞增40萬桶，直到今年底，減產協議期限也延到明年底。

美國經濟委員會主席狄斯也要求聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan），動用一切可用的工具平抑油價波動，包括監控價格、評估併購活動、及調查市場操縱行為。西德州輕原油9月期貨11日盤中跌1.4%至每桶67.37美元，布蘭特原油10月期貨也跌1.3%，報每桶69.71美元。

隨著需求回升，美國汽油價格今年來不斷攀升。據美國汽車協會（AAA）數據，美國每加侖汽油平均價格5月漲破3美元關卡，為2014年來首見，本月10日漲至3.186美元，高於一個月前的3.143美元。

美國 油價 石油

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