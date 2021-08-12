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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

美CPI漲幅趨緩 通膨隱憂未除

編譯湯淑君／綜合報導

美國7月消費者物價漲幅減緩，顯示通膨似已觸頂，稍微緩解市場顧慮，但前景的一大隱憂是整體通膨率仍盤旋在歷史高點，反映供應鏈瓶頸揮之不去，成本上漲壓力未除，預料將使聯準會（Fed）內部的鷹派與鴿派爭論更加激烈。

美國物價漲幅趨緩，再加上參議院通過規模1兆美元的基建法案，激勵美股三大指數11日早盤走高，道瓊工業指數漲約150點（漲幅0.4%），標普500指數上揚0.1%，雙雙再創新高，那斯達克綜合指數也小漲0.2%。

勞工部11日公布，美國7月消費者物價指數（CPI）比6月勁升0.5%，較6月升幅0.9%顯著趨緩，與市場預期相同；與一年前相比，則躍升5.4%，增幅與6月相同，但略高於經濟學家預估的5.3%。

剔除波動大的能源與食物項目後，7月核心CPI月比攀升0.3%、年比上揚4.3%，分別比6月的0.9%和4.5%緩和。經濟學家先前估計核心CPI月增0.4%、年增4.3%。

食物、能源、居住和新車價格指標挺升，都協助推升7月CPI；但二手車價格回軟，機票和汽車保險費用下跌。

不過，三菱日聯美國總經策略主管岡卡夫表示，7月整體CPI攀升0.5%雖比6月緩和，但仍延續「從4月展開的一連串居高不下的月比數據，證實一股趨勢成形」。彭博經濟學家預估，接下來服務業通膨將攀升，租金帶來的上漲壓力也將在下半年加重。

美國Fed主席鮑爾頻頻強調，近來通膨率躍升終會證明是暫時現象。然而，供應吃緊何時可告紓解仍不明朗。

紐約聯邦準備銀行本周發布的調查顯示，消費者對未來一年通膨預期正位於歷史高峰，中期預期升到八年最高。

未來幾個月的通膨走向，將對Fed貨幣政策產生影響。

Fed正密切關注物價上漲壓力，同時評估何時縮減每月1200億美元的購債計畫，以及未來何時開始調升利率。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）10日表示，年底前美國經濟可望出現「進一步實質進展」，達到Fed啟動縮減購債步調的門檻。伊凡斯是Fed決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員，今年有投票權。

他說，他願意「再觀察幾個月的就業報告」再做決定，但警告「我們正接近」那個時機，屆時開始縮減購債將變得「絕對適當」。

美國 指數 勞工部

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