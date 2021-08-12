我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

攻擊頻繁 6億美元加密幣 被駭了

編譯林奇賢／綜合報導
去中心化金融平台Poly網路公司，遭駭客竊走價值約6億美元的加密貨幣。（歐新社資料照片）
去中心化金融平台Poly網路公司，遭駭客竊走價值約6億美元的加密貨幣。（歐新社資料照片）

去中心化金融（DeFi）平台Poly網路公司表示，遭駭客竊走價值約6億美元的加密貨幣，可能是全球去中心化金融領域歷來最大規模的加密貨幣竊盜案，凸顯這個日益成長的產業，已成為駭客攻擊的目標之一。

倫敦金融時報報導，Poly網路10日在推特表示，駭客利用系統弱點，竊取數千枚加密幣，影響數萬人。根據Poly公布的錢包地址，在這起駭客事件發生前，這些加密貨幣的價值約6億美元，包括以太坊區塊鏈的2.7億美元、幣安（Binance）智慧鏈的2.5億美元，和Poly的8400萬美元。

在這些遭竊資產中，泰達幣（USDT）約占3300萬美元，而USDT發行商Tether已凍結這筆資產，使駭客無法運用這些加密貨幣。Poly則向駭客喊話，希望取得聯繫方式，並請他們歸還遭竊資產。

安全研究公司Slowmist表示，目前已查出駭客的電子信箱與IP位址，這可能是一個有組織、有計畫的攻擊行動。幣安執行長趙長鵬則說，包含幣安在內的加密幣交易所，正在協助Poly追查。

這起攻擊事件可能是全球去中心化金融史上最大規模竊盜案，超越2014年Mt. Gox遭竊近4.5億美元、2018年Coincheck遭竊的近5億美元。

對去中心化金融支持者來說，這起攻擊事件不僅是一大打擊，也凸顯消費者和投資人缺乏保障，主管機關對這個市場的監管力道也不足。

去中心化金融是加密貨幣市場快速成長的領域之一，如今已成為駭客頻繁攻擊的目標。加密安全公司CipherTrace的數據顯示，今年來與去中心化金融有關的駭客攻擊，占所有駭客攻擊的比率超過60%，遠高於去年同期的20%。

今年頭五個月因此遭竊的加密幣價值達到1.56億美元，已超越去年全年的1.29億美元。不過，這起駭客事件似乎未影響比特幣人氣。根據彭博資訊報價，比特幣11日盤中攀漲2.1%至46583.15美元。

駭客 貨幣 比特幣

上一則

貨櫃航運業 陷65年最大危機

下一則

美CPI漲幅趨緩 通膨隱憂未除

延伸閱讀

比特幣強勢回歸 分析師喊出10萬元目標價

比特幣強勢回歸 分析師喊出10萬元目標價
手機防駭客入侵 國安局建議：每周關機1次

手機防駭客入侵 國安局建議：每周關機1次
亞馬遜傳年底開放比特幣支付

亞馬遜傳年底開放比特幣支付
亞馬遜傳年底開放比特幣支付 現正研發自家虛擬幣

亞馬遜傳年底開放比特幣支付 現正研發自家虛擬幣

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。(路透)

通貨膨脹已起 變種病毒雪上加霜

2021-08-08 02:00
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
莫德納和BioNTech股價續挫，總市值蒸發近600億美元，因投資人對這兩者過高的股價敬而遠之。(路透)

莫德納、BNT股價連2日狂瀉 總市值蒸發600億元

2021-08-11 22:58
英特爾傳將率先採用台積電最先進製程，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。本報資料照片

台積3奈米 英特爾搶頭香

2021-08-09 17:39
中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透

中─美航線貨櫃運費漲破2萬美元 再創歷史新高

2021-08-05 14:43

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區