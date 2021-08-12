攻擊頻繁 6億美元加密幣 被駭了

去中心化金融平台Poly網路公司，遭駭客竊走價值約6億美元的加密貨幣。（歐新社資料照片）

去中心化金融（DeFi）平台Poly網路公司表示，遭駭客 竊走價值約6億美元的加密貨幣 ，可能是全球去中心化金融領域歷來最大規模的加密貨幣竊盜案，凸顯這個日益成長的產業，已成為駭客攻擊的目標之一。

倫敦金融時報報導，Poly網路10日在推特表示，駭客利用系統弱點，竊取數千枚加密幣，影響數萬人。根據Poly公布的錢包地址，在這起駭客事件發生前，這些加密貨幣的價值約6億美元，包括以太坊區塊鏈的2.7億美元、幣安（Binance）智慧鏈的2.5億美元，和Poly的8400萬美元。

在這些遭竊資產中，泰達幣（USDT）約占3300萬美元，而USDT發行商Tether已凍結這筆資產，使駭客無法運用這些加密貨幣。Poly則向駭客喊話，希望取得聯繫方式，並請他們歸還遭竊資產。

安全研究公司Slowmist表示，目前已查出駭客的電子信箱與IP位址，這可能是一個有組織、有計畫的攻擊行動。幣安執行長趙長鵬則說，包含幣安在內的加密幣交易所，正在協助Poly追查。

這起攻擊事件可能是全球去中心化金融史上最大規模竊盜案，超越2014年Mt. Gox遭竊近4.5億美元、2018年Coincheck遭竊的近5億美元。

對去中心化金融支持者來說，這起攻擊事件不僅是一大打擊，也凸顯消費者和投資人缺乏保障，主管機關對這個市場的監管力道也不足。

去中心化金融是加密貨幣市場快速成長的領域之一，如今已成為駭客頻繁攻擊的目標。加密安全公司CipherTrace的數據顯示，今年來與去中心化金融有關的駭客攻擊，占所有駭客攻擊的比率超過60%，遠高於去年同期的20%。

今年頭五個月因此遭竊的加密幣價值達到1.56億美元，已超越去年全年的1.29億美元。不過，這起駭客事件似乎未影響比特幣 人氣。根據彭博資訊報價，比特幣11日盤中攀漲2.1%至46583.15美元。