貨櫃航運業 陷65年最大危機

疫情使貨櫃航運大亂，凸顯缺乏投資後遺症。（路透資料照片）

雖然各國港口船期都常因大浪、大霧及暴風雨等因素而延誤，但新冠疫情 卻造成65年貨櫃航運史的最大混亂，凸顯出在需求居高不下、基礎建設投資 又受限的情況下，缺乏投資的後遺症。

英國金融時報（FT）報導，諮詢業者Transport情報公司執行長曼納斯─貝爾（John Manners-Bell）說：「新冠疫情凸顯港口迫切需要投資。過去一年，港口基礎設施已不堪重負。」

物流公司Kuehne+Nagel的即時數據顯示，全球目前有353艘貨輪被困在港口外，數量是今年稍早的兩倍多。航運問題造成庫存短缺和交貨延遲，既抬高物價也影響消費者。

在新冠疫情爆發前，港口就面臨升級基礎設施升級的壓力，例如自動化運作、脫碳物流，及建設能因應來愈來愈大船舶的設施。

全球第二大貨櫃航運集團MSC執行長托夫特（Soren Toft）表示，過去沒有問題的講法並不正確，「港口綜合設施舊了，容量有限，且為日益巨大船隻提供服務的能力也受到限制」。

過去數十年來，為了以規模經濟降低運輸成本，貨輪愈來愈大，同時也需要更深的碼頭和更大的起重機。以新起重機為例，下單到安裝需時18個月，港口因此很難快速回應需求的變化。IHS Markit海事和貿易部門副總監穆尼（Turloch Mooney）說，部分港口可能早就「低於標準」，無法接納新的巨型貨輪。孟加拉和菲律賓等新興市場在疫情前就老是塞港。

他說，改善基礎設施只能解決部分問題，這波疫情也凸顯整體供應鏈 需要再加強協調、交換訊息和數位化。一些業者已主動出擊，打算投資港口，以便旗下貨輪能被優先處理。