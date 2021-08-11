新加坡上修今年GDP成長達7% 經濟將隨疫苗普及逐步解封

新加坡貿工部指出，除非全球經濟出現重大挫折，否則在出口導向部門的大力支持下，新加坡經濟預料會繼續逐步復甦。路透

新加坡 周三上調今年經濟成長預測，看好隨疫苗 普及，各行各業將在年底以前解除限制，可擺脫新冠肺炎疫情 疫情的影響。

新加坡貿工部將全年國內生產毛額（GDP）成長預測由上個月維持不變的4％-6％調高為6％-7％。接受彭博調查的9位經濟學家本月也更新新加坡GDP預測，其中6位預料成長超過6％。

貿工部也公布第2季GDP終值為成長14.7％，高於初估的14.3％。彭博調查所得預估中值為成長14.2％。

貿工部發布新聞稿說：「今年下半年，除非全球經濟出現重大挫折，否則在出口導向部門的大力支持下，新加坡經濟預料會繼續逐步復甦」。「國內和邊境限制措施隨著疫苗接種率的繼續上升而逐步放鬆，也將有助於支持我們面對消費者行業的復甦，緩解依賴外籍勞工的部門勞動力短缺的問題。」

按絕對值計算，新加坡GDP仍比2019年第二季度疫情前的水平低0.6％。

航空和旅遊相關行業預料復原會比原先預期更慢，甚至到今年年底，景氣仍會大大低於疫情前水準。

由於疫情影響，新加坡這個規模較小的開放型經濟體在去年創下有史以來最嚴重的衰退，目前的復甦並均衡。今年經濟迅速成長主要由於去年的基數較低，當時的疫情導致全球經濟陷入癱瘓。

經濟學家預計金管局在10月不會採取任何行動，理由是國內通膨溫和，而且需要衡量疫苗對新病毒變種的效力 。變種病毒將影響到經濟重新開放和恢復的速度。

巴克萊（Barclays）經濟學家Brian Tan說，「這讓金管局有更多的反應空間，可能要到明年4月才會收緊政策」。

HL Bank資深策略師Jeff Ng預料，經濟景氣將在2022年得到改善。「到今年年底，新加坡可望進入普遍復甦階段」。