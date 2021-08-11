新iPhone相機功能大進化

新款iPhone將強化相機鏡頭效能。（路透）

知情人士透露，蘋果 新款iPhone （暫稱iPhone 13）將強化相機鏡頭效能，具備至少三項重要的照片拍攝和影像錄製功能，希望以強大的專業影像處理為賣點，吸引用戶升級。據了解，iPhone 13搭載三鏡頭鏡片數全面提升，外界看好，有利於主力供應商大立光、玉晶光下半年旺季營運添動能。

彭博資訊報導，iPhone 13的三大功能之一是把「人像」模式的淺景深效果用於錄影，蘋果內部稱此功能為「Cinematic Video」，用戶在錄影後還能調整景深範圍。第二項功能是能錄製HD與4K高畫質短片的「ProRes」功能，並可能加入ProRAW功能，讓用戶在後製時擁有更大的掌控權，但「ProRes」可能僅限較高階的Pro機種。

第三項為類似濾鏡的新系統，讓用戶調整照片顏色等，也能套用好幾種濾鏡模式，在維持白平衡的同時，採用暖色調或冷色調，或是拉高對比度與加深陰影範圍等，與目前iPhone相機應用程式的單一濾鏡不同。

彭博指出，iPhone 13將以相機新功能為主要賣點之一。除了強化相機，iPhone 13其他方面的升級相對不多，一般機型螢幕尺寸預期將有5.4吋與6.1吋兩種，Pro機型尺寸將維持6.1吋和6.7吋兩種規格，但將採用運算速度更快的A15晶片 ，「瀏海」也將更小，並運用新的螢幕技術，提高螢幕更新率，讓滾動瀏覽更順暢。

據了解，高階的iPhone 13 Pro／Pro Max機型會配備廣角＋超廣角＋長焦搭配的三鏡頭主相機，其中，超廣角鏡頭將升級，也同樣具備感光元件位移式光學影像穩定功能，並搭載LiDAR 光學雷達掃描儀。

此外，iPhone 13的長焦鏡頭會維持7P（七片塑膠鏡片）設計，但廣角及超廣角鏡頭分別升級為7P及6P規格，分別高於iPhone 12廣角鏡頭的6P設計、和超廣角鏡頭的5P規格。鏡片數增加不僅有助於提升新機拍照的成像品質，更有利於鏡頭廠下半年出貨動能。

玉晶光董事長陳天慶日前透露，「今年取得客戶全系列鏡頭」，他看好客戶新機拉貨動能，目前產能滿載，第4季也滿穩定的，整體下半年營運將優於上半年。

玉晶光總經理郭英理表示，由於訂單多一些，今年產能較為辛苦，加上也面臨IC缺料狀況，所幸客戶多有幫忙，今年仍以5P-7P的中高階鏡頭為主，希望今年5P-7P的中高階鏡頭占比拉高至35%-40%，優於去年15%-22%。