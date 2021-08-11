Fed鷹派聲量大 美元短線看升

美國聯準會三位決策官員9日都發表「鷹派」談話，指出通膨已達到可開始升息的水準，縮減量化寬鬆資產（QE）規模的時機也已接近。（路透）

美國 聯準會（Fed）三位決策官員9日都發表「鷹派」談話，強調美國經濟正快速成長，勞動市場雖有改善空間，但通膨已達到可開始升息 的水準，縮減量化寬鬆資產（QE）規模的時機也已接近。美元指數10日盤中走揚，四個多月來首度升破93，短期預料仍有支撐。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（鷹派，今年有投票權）說，預期資產購買計畫今年第4季開始「退場」，若就業 市場繼續強力改善，則不排除更早開始。他個人預測Fed將於明年底首次升息。

他說，目前通膨目標已有效達成「重大的進一步進展」門檻，勞動市場還要有更大的進展，但若未來一、兩個月也強烈好轉，也將能達標。若8月就業數據仍超出預估，將能使Fed今年10-12月間開始縮減QE，甚至還能更早開始。他支持「平衡式退場」，即以相同比率減購公債及房貸擔保證券，他也贊成縮減QE的速度比上次更快。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（中間派，今年有投票權）認為，今年來通膨升高，已滿足Fed升息條件之一，雖然在升息之前，勞動市場仍有進一步療癒空間。他未明確表示Fed啟動縮減QE的可能時點，但他正在觀察「就業／人口比率」，評估就業是否已有充分進展。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（鷹派，今年無投票權）也說，通膨已達成「重大的進一步進展」，勞動市場雖須再改善，但他認為9月時就業目標就可能達成。

Fed鷹派官員的發言、加上美國7月就業數據強勁，激勵美元指數10日盤中升值0.2%至93.102，為4月來首度升破93，而原先放空美元的避險基金持續回補空單，也為美元進一步升值鋪路。

高盛認為，美國經濟數據堅挺，對美元提供短期支撐，但預期「美元將不會持續升值」，因為未來幾季全球經濟將走強，美國復甦將減緩。

摩根大通表示，7月就業報告強勁帶動美元走升，但還需要8月的就業數字，才能確認美元升勢，並建議投資人做多美元對歐元匯率。摩根史坦利建議投資人緊抱美元，預期美國公債殖利率將上升，將能推升美元，預料美元指數升到93時，將遇到技術面壓力。