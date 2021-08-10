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花旗 8.8億賣澳洲消金事業

編譯洪啟原、林奕榮／綜合報導
花旗集團宣布，同意以8.82億美元把澳洲消費金融事業出售給澳洲國民銀行。（路透）
花旗集團宣布，同意以8.82億美元把澳洲消費金融事業出售給澳洲國民銀行。（路透）

花旗集團（Citigroup）9日宣布，同意以12億澳幣（8.82億美元），把澳洲消費金融事業出售給澳洲國民銀行（NAB），象徵花旗執行長芙瑞瑟朝出脫亞太、歐洲、中東及非洲等13個市場消金業務的方向，跨出第一步。花旗將把澳洲消金業務賣給澳洲國民銀行（NAB），這項收購案仍待監管機關批准，預估明年3月前完成。

依據協議，花旗約800位雇員和資深管理人員都將加入澳洲國民銀行。截至6月底，花旗的澳洲消金事業擁有澳幣122億元的信貸資產以及澳幣90億元存款。

芙瑞瑟表示，花旗對這起交易的經濟效益「非常滿意」，也計劃把交易收益用於戰略優先事項的投資及持續為股東提供回報。

芙瑞瑟4月決定出售13個市場的消金事業以提振獲利能力，透過香港、新加坡等金融中心聚焦亞洲市場的財富管理業務。

她在聲明中表示：「對我們的客戶、同僚和花旗來說，（出售澳洲消金事業）是個正面的結果；正如這項交易所顯示的，我們正快馬加鞭前進，因我們已更新經營策略，並執行先前做出的決定。」

她說：「我們將把資源集中在已具規模和競爭優勢的事業上，藉此推升成長，逐步改善獲利表現。」

澳洲國民銀行預期，未來三年每年可因這項交易而省下1.3億澳幣的稅前成本，2022及2023年年度也將投資1.65億澳幣，為合併後的消金事業打造新的無擔保放款平台。

澳洲國民銀行在完成這起交易之後，也將成為僅次於澳洲聯邦銀行的澳洲第二大信用卡發行公司，個人金融事業也將獲得提振；澳洲國民銀行是澳洲銀行「四巨頭」之一，正試圖擴大市占率。

澳洲國民銀行執行長麥克尤恩表示，收購花旗消金事業有助其個人金融和無擔保放款事業的成長，「這項收購案將擴大我們的無擔保放款事業，並深化專業能力，尤其是信用卡業務。

信用卡和支付領域正快速演變，取得更多支付和交易數據，將有助推動個人金融產品及服務的創新」。

澳洲 信用卡 投資

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