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Delta病毒衝擊 油價重挫

編譯陳律安／綜合報導

國際油價、基本金屬及鐵礦砂等大宗商品行情9日盤中大跌，原油期貨重挫逾3%，鐵礦砂期貨重摔逾5%，主因是Delta新冠變種病毒持續肆虐多國，使需求前景蒙上陰影。

倫敦布蘭特原油10月期貨9日一度暴跌4.4%至每桶67.6美元，為兩周來首度跌破70美元大關，跌幅稍後收斂至3.4%，報每桶68.27美元。西德州輕原油9月期貨盤中也跌3.5%至每桶65.88美元，稍早一度跌至65.15美元的近三個月低點。

鐵礦砂期貨跌勢更猛烈，中國大陸大連交易所明年1月到期的鐵礦砂期貨一度跌5.3%，收盤下跌3.1%至每公噸人民幣864.5元，新加坡鐵礦砂9月期貨盤中也跌5.9%至每噸158.05美元，為4月初來最低，原因包括鐵礦砂供應好轉、大陸需求前景可能減弱。

基本金屬價格也走低，倫敦金屬交易所（LME）銅價9日盤中跌1.2%至每公噸9355美元，鎳價更跌2.4%至每噸1萬8750美元，都是兩周低點。

這些商品的跌勢都來自Delta疫情衝擊需求前景的憂慮，而投資人加碼押注美國聯準會（Fed）將更早縮減購債，推升美元兌歐元升至四個月高點，又對商品行情造成壓力。交易員指出，這波賣壓的背後原因為大陸需求疑慮和美元走升，目前的挑戰在於大陸需要多久時間控制住疫情、並恢復當地貨物與人員的自由流動。

隨著大陸新冠疫情復熾，北京當局正在國內實施旅遊和人員移動限制，高盛和摩根大通都已調降大陸今年的經濟成長率預估，同時東南亞疫情未能緩解，美國等西方國家的確診病例數也增加。

鐵礦砂重挫的另一原因，是跡象顯示大陸嚴控鋼鐵產業的措施開始顯現成效，抑制鐵礦砂的需求。大陸鋼鐵工業協會表示，7月底大型鋼鐵業者的日產量較去年同期下降3%，為今年來首度下滑。

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