金價盤中突閃崩 後市仍承受壓力

國際金價 9日盤中突然「閃崩」近5%，原因是市場預期美國 聯準會（Fed）不久後就將開始縮減寬鬆政策規模，促使高頻交易員以演算法出清大量部位，之後金價跌幅雖然縮小，但仍承受壓力。分析師認為，金價後市仍不樂觀，下個關鍵點為本月底登場的傑克森動全球央行年會。

紐約 黃金12月期貨9日在亞洲盤盤初暴跌4.8%至每英兩1,677.9美元，跌破每英兩1,700美元，原因是市場當時爆出一分鐘逾3,000筆合約的大量賣單，金額超過5億美元。該期貨之後跌幅持續縮小至1.1%，報每英兩1,743.6美元。紐約黃金現貨在亞洲盤也一度跌逾4%，跌幅稍後也收斂至1.3%。白銀價格也一度跌到去年12月來低點，之後雖反彈，但仍跌1.8%。

美國7月就業數據優於預估，導致國際金市9日湧現賣壓，跌破之前以1,800美元為中心的區間。麥格理集團金屬策略主管加菲指出，金價跌破支撐點後，可能引發停損賣壓，加上日本及新加坡9日休市，市場流動性急縮，金價因而重挫，之後金價雖然局部反彈，但壓力仍重。

美國就業報告也推升美國公債實質殖利率，對沒有利息收益的金價造成壓力。達拉斯聯邦準備銀行總裁博拉德表示，聯準會（Fed）購買資產計畫的「退場」時機宜早不宜遲，更令市場擔心Fed將會縮減寬鬆規模。

分析師指出，金價暴跌後出現逢低介入的買盤，帶動金價自低檔回升。但許多投資人現在擔心Fed不久後就會開始「退場」，並預期Fed將於2022-2023年開始升息。