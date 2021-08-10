蘋果攻iCar計畫 傳將聯手樂金SK

知情人士透露，美國科技巨擘蘋果 已與樂金、SK集團等好幾家南韓電動車 零組件製造商洽談合作，可能是要外包電動車零組件生產業務，凸顯蘋果仍不放棄跨足電動車市場，期盼「iCar計畫」成為下一個帶動業績成長的新引擎。

韓國時報報導，蘋果已與樂金、SK及韓華集團洽談，但這些談判仍處於初步階段。消息人士指出，若蘋果沒跟南韓供應商聯手，就無法完成「iCar計畫」。

韓媒報導，蘋果已派「iCar計畫」成員飛往南韓，與SK、汽車零件製造商的代表開會，這些跡象顯示蘋果可能有意在電動車領域與南韓企業聯手。知情人士表示，蘋果一直與南韓的半導體和面板合作夥伴進行商談，正如雙方在智慧手機產業的合作關係，蘋果也尋求在電動車業務與南韓業者聯手。

去年以來市場不時傳出蘋果計劃搶進電動車市場的消息，希望「iCar計畫」能成為下一隻金雞母。不過，由於蘋果一向不自己設廠，iPhone、iPad、MacBook等產品都是如此，因此預料蘋果電動車生產業務也會外包。

南韓業界人士指出，這有望嘉惠南韓電池等電動車零件製造商。

在南韓企業中，LG Energy Solution與SK Innovation不是已在美國興建電池工廠，就是正處於赴美設廠的過程，三星SDI也考慮在美國蓋電池工廠。