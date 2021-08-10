全球營建業超級周期將來了

在各國政府注資上千億美元推動新冠疫情過後的基礎建設計畫之際，產業主管預測，營建業將迎來「超級周期」，可望引發對建材的需求。

美國 聯邦參議院8日針對總規模約1兆美元的的跨黨派基建案取得進展，包括支持妥協條款、併支持整體法案的討論範圍，為9日或10日表決鋪路，通過後將送往眾議院。

除了美國，歐盟 開始核准成員國的計畫，以發放總額8,000億歐元的歐盟復甦基金，英國 也為了未來五年的基礎建設提撥6,000億英鎊。

英國金融時報（FT）報導，全球最大水泥生產商Holcim執行長詹尼齊（Jan Jenisch的）預測，已開發國家擴大基建的現代化支出，將使全球營建業的榮景將持續數年，「刺激措施未來四或五年將緩慢展開，我認為我們正處於營建和建材的超級周期」。

墨西哥水尼巨擘Cemex執行長岡薩雷茲（Fernando González）也抱持類似看法，認為先進經濟體提供的刺激措施會透過匯款和貿易，拉高新興市場的水泥需求。

Cemex預估，若拜登基建案過關，美國水泥需求將大增20%到30%。

產業組織英國建材協會（CPA）經濟主管法蘭西斯也同意重要市場的營建業，會有「長期的超級周期」，因各國政府正走上淨零碳排的長期轉型之路，也正推動公路、鐵路、港口和能源等大型基建案，以提振經濟成長。但他認為，未來幾年需求的強勁程度不太可能比得上2000年代的超級周期。

營建業主管也擔心，物價上揚可能稀釋政府基建支出的影響力。

建材需求激增，也導致木材和石膏板相關的材料短缺。