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Boxabl預鑄屋傳馬斯克入住

編譯季晶晶／綜合報導

Bisiness Insider網站報導，美國Boxabl所生產的預鑄屋產品雖然要價4萬9500美元、僅有375平方英呎（約10.5坪），卻大受市場歡迎，不僅據傳吸引到特斯拉（Tesla）執行長馬斯入住，訂單更估計高達10萬間。

Boxabl去年11月宣布，為德州波卡契卡（Boca Chica）一位「頂級祕密客戶」，組裝一間名為「Casita」的預鑄屋產品。馬斯克旗下的SpaceX在那裡設有發射基地。Boxabl創辦人提拉曼尼（Galiano Tiramani）在一支YouTube影片裡說，「有這些人成為我們的初始客戶，很讓人興奮。」他未證實馬斯克住在Casita，但也未迴避這樣的暗示。

Boxabl認為，可讓全球各地的建築施工，像日用品一樣，轉變為工廠裝配線出產的產品。

提拉曼尼指出，其他預鑄屋製造商都苦於物流問題，但Casitas能從20英尺折疊到大約8.5英尺，因而能靠卡車運送或用皮卡拖著走。從Boxabl位於拉斯維加斯的總部出發，每英里運費在2到10美元間，若客戶願意支付更高的運費，這些「小宅」也可能運到海外。

內裝的廚房、浴室、電路、管線和空調，幾乎都在工廠出貨前就已全部完成，所以到達指定地點後，組合屋只要花幾小時「展開」，鎖上地基並接通水電，就能住人。

Boxabl說，等候名單已有4.7萬名客戶，超過2,000人付了訂金，由於許多客戶是大公司，需求不只一間組合屋，所以真實需求更龐大，估計超過10萬間。

不過，Boxabl目前僅蓋了三間Casitas。該公司6月剛搬進17萬平方呎的工廠，希望借助自動化和標準程序，每90分鐘打造出一間Casitas。

Boxabl也取得1,000萬美元的政府合約，承建軍方住屋，將優先供貨。

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