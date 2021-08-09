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消費品容器變革 塑料失寵

編譯廖玉玲／綜合報導
消費品大廠紛紛投入研發紙質包裝，希望減少塑料包裝對環境的衝擊。（網路照片）
消費品大廠紛紛投入研發紙質包裝，希望減少塑料包裝對環境的衝擊。（網路照片）

消費品巨擘聯合利華（Unilever）6月宣布，已開發出世界第一個紙質洗衣精瓶，明年在巴西市場的Omo品牌就會見到產品上架，目前也正在研發用於髮類產品的紙瓶。另外，零食大廠瑪氏（Mars）正在德國為旗下巧克力棒品牌Balisto進行大規模的紙製包裝實驗。

愈來愈多消費品的包裝都像這樣，從塑料轉向紙質，因為許多人意識到，由化石燃料製成塑料，過程中會產生碳排，且對海洋會造成非常大的傷害。

玻璃對環境的傷害雖然較小，但紙張更輕，更易於運輸，且在回收過程中使用的能源更少。但這種轉換也帶來技術挑戰，尤其是用於盛裝液體或食物時，畢竟紙和紙漿比塑膠更容易滲透且不耐用。雀巢包裝部門負責人方奈爾也說，紙類雖然是回收率最高的產品之一，但若單獨使用，功能性不足，無法用於食品。

雀巢和其他消費品和包裝公司的科學家正努力研發塗層，防止水蒸氣、氧氣和其他物質進入容器內，且能夠進行熱密封，但仍使包裝易於回收或堆肥。

市面上早已廣泛使用塗料紙包裝，但由於其材料組合，難以回收利用，通常無法透過一般家庭的回收流程處理。

聯合利華採用永續包裝技術公司Pulpex的技術，開發由模製和固化紙漿製成的包裝。研發長史雷特說，紙類的回收率高於塑膠，能進一步循環利用。Pulpex估計，其技術用於取代塑膠瓶時，碳足跡減少約30%。

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