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葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

分析師:重返辦公室 三類股聚光

編譯林奕榮／綜合報導

隨著企業陸續要求員工重返辦公室，巴隆周刊訪調的分析師認為三大類股將受惠：不動產、消費支出與科技，但隱憂是Delta變種新冠病毒。

美國人力資源管理協會的資料顯示，目前美國只剩不到10%的企業仍完全遠距上班，逾92%的公司至已有部分業務是面對面處理；隨著學校重新開放以及企業嘗試召回其他員工，這個比率可能會繼續升高。然而，變種病毒和新增缺診數增加可能影響相關計畫，例如蘋果、貝萊德和富國銀行最近把重返辦公室的計畫延至10月，Google、臉書也把員工重返的日期延至10月，並宣布員工須接種才能回到辦公室。

另外一項可能影響「重返辦公室行情」的變數，是「大辭職」趨勢；刺激補助金和緊俏的勞動市場讓員工獲得更多談判權資本，若公司要求他們每周五天甚至三天需進辦公室，他們可能會辭職；美國勞工部數據顯示，今年1到5月共有近1,800萬人自願離職，推升辭職率遠高於平均值。

巴隆分析指出，投資人可押注不動產、消費支出和科技上演重回辦公室行情；例如，較大型企業客戶WeWork的共享辦公空間需求已經升高，且已占WeWork租客的50%，高於疫情前的40%。重回辦公室，也將促使人們到商店採購服飾和鍛鍊身材，嘉惠零售業者、健康管理業者；同時，人們也將購買咖啡、商業午餐和晚餐，增加消費支出。

科技產業已受惠在家上班風潮，下一波成長動能不明，且大型科技公司正面臨日益升高的監管壓力；然而，可望讓科技股受惠的利多，是企業對科技的投資可望再度升高；瑞銀表示，81%的資訊科技管理階層今年打算增加預算，比率高於去年的57%；摩根士丹利對資訊主管的訪調顯示，今年的支出預期將反彈至成長3.8%。更接近十年均值4.1%。

美國 投資 勞工部

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